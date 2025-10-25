Clásico de alto riesgo en el Yankel

La Jornada 16 se pone en marcha esta tarde con el histórico clásico de las «emes» entre Marathón y Motagua a las 3 p.m. en el estadio Yankel Rosenthal.

A la segunda hora, pero en Choloma, el CD Choloma espera a Juticalpa FC y por la noche en La Ceiba, Victoria recibe a Lobos de la UPNFM.

MARATHÓN VRS MOTAGUA

Es un clásico de definiciones para ambos. Marathón necesita ganar para seguir de escolta de Olimpia, un empate o una derrota lo deja abajo en forma casi definitiva, mientras, al Motagua le urge acercarse a los líderes y ganar este clásico es un golpe de autoridad para llegar bien al partido decisivo del repechaje de la Copa Centroamericana ante Sport Cartaginés.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Yankel Rosenthal, 6 noviembre 2024, Marathón derrotó 2-1 a Motagua con goles de Isaac Castillo y Alexy Vega, mientras el descuento azul de Rubilio Castillo.

CD CHOLOMA VRS. JUTICALPA

Es un duelo clave para los dos, Choloma urge alejarse de Victoria, pero enfrente tendrán a un Juticalpa que es un buen visitante y por ello le mete miedo a los «maquileros» que no han tenido un gran torneo, pero tienen muy buenos jugadores.

DATOS HISTÓRICOS:

En duelo realizado en el Estadio Óscar Peralta, Juticalpa triunfó 3-2 con goles de Josué Villafranca y Kelvin Matute (2p), mientras por los cholomeños descontó Axel Alvarado y Kemssie Abbott (p).

VICTORIA VRS. UPNFM

Duelo crucial para Victoria, un equipo en crisis financiera que ha perdido algunos jugadores, pero que necesita ganar para no alejarse de los rivales cercanos. Los ceibeños juegan bien, pero no ganan y enfrente tendrán un incómodo equipo de Lobos que ha sido muy inconstante en las últimas fechas.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, jugando en Choluteca, los Lobos triunfaron 2-0 con goles Geovani Martínez y el paraguayo Roberto Moreira. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS. MOTAGUA

Sábado 25 octubre 2025

Estadio: Yankel Rosenthal, 3 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Raúl Castro

Sábado 25 octubre 2025

Estadio: Rubén Deras, 5.15 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Nelson Salgado

VICTORIA VRS. UPNFM

Sábado 25 octubre 2025

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: David Cruz

