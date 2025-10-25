Marathón se lleva el clásico

El decano del fútbol hondureño, el Marathón sigue firme en su persecución al campeón nacional, Olimpia, y en su estadio el Yankel Rosenthal doblegó 1-0 al Motagua en uno de los denominados clásicos del fútbol hondureño.

Bastó un gol del argentino Nicolás Messiniti a los 23 minutos para liquidar a los “azules” que perdieron su invicto local con el técnico español, Javier López.

LAS ACCIONES:

Marathón muy bien ordenado y con la convicción de estar en casa, se apoderó del clásico de las “emes” al vencer con todo merecimiento a un Motagua que sigue en picada, tanto en la Liga como en la Copa Centroamericana.

Los capitalinos fueron más entusiasmo que calidad en el terreno de juego, donde Marathón se insinuó más al pórtico de su ex, Luis Ortiz, quien evitó que el marcador fuera mucho más amplio.

El único gol se produjo en jugada a balón parado en tiro libre de Alexy Vega que cabeceó inicialmente Rubilio Castillo y que desvió el uruguayo Sebastián Cardozo que habilitó al goleador argentino Nicolás Messiniti, que solo frente al marco la mandó a guardar para el 1-0 a los 23 minutos.

Los visitantes quisieron reaccionar, pero en forma desordenada y sin exigir a fondo al panameño César Samudio, quien tuvo una tarde relativamente tranquila a excepción de un remate de Jorge Serrano que se estrelló en un vertical.

En el segundo tiempo las cosas no variaron y Marathón sabía manejar mejor el partido, cortando los intentos de Motagua que nuevamente fracasó con su fútbol, de pelotazos aéreos al área, sin tener ideas claras para anotarle a la mejor defensa del torneo.

Ni los cambios surtieron efectos en Motagua que se cae a pedazos, ya que se nota el desgano del plantel en la cancha, algo insólito en uno de los equipos más grandes del país y de Centroamérica.

Marathón con el triunfo se acerca peligrosamente a un punto del Olimpia, esperando que tenga un traspié este domingo ante Real España en Tegucigalpa, mientras Motagua se estanca con 19 puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (1): César Samudio, Samuel Elvir, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Isaac Castillo, Francisco Martínez (Tomás Sorto) (72), Damín Ramírez (Jonathan Bueso) (69), Alexy Vega (André Orellana) (89), Nicolás Messiniti (Jaylor Fernández) (89) y Rubilio Castillo (Cristian Sacaza) (69)

GOLES: Nicolás Messiniti (23)

AMONESTADOS: José Aguilera

EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (0): Luis Ortiz, Riki Zapata (Christopher Meléndez) (62), Luis Vega (Giancarlo Sacaza) (40), Sebastián Cardozo, Luis Santamaría (Joel Castillo) (89), Marcelo Santos, Clever Portillo, José Serrano, Rodrigo Gómez (Luis Meléndez) (88), Maicol Cabrera (Carlos Mejía) (62) y Kleber Oliveira.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Sebastián Cardozo, Rodrigo Gómez y Kleber Oliveira

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Raúl Castro

ESTADIO: Yankel Rosenthal.

Noticias Patrocinadas