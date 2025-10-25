Partido finalizado : CD Choloma (2) – (2) Juticalpa FC

Remando desde abajo con dos goles en contra y con un portero Denovan Torres como figura, el Juticalpa FC, rescató un punto al igualar 2-2 ante el CD Choloma, en un entretenido e intenso duelo celebrado ayer en el estadio Rubén Deras.

LAS ACCIONES

La jornada 16 del Apertura, reunía a CD Choloma y Juticalpa FC, equipos que llegaban urgidos de un triunfo tras haber perdido sus respectivos compromisos en la fecha 15, esto obligó a sus entrenadores a recurrir a sus mejores hombres para imponer sus condiciones desde el inicio.

Sin embargo, fue el equipo “maquilero” que dominó las acciones y al 11’, daba un aviso con un remate que Janier Bermúdez, desperdiciaba al estrellar su disparo en el vertical izquierdo del meta Denovan Torres, pero al 17’, si tuvo que ir a recoger la redonda al fondo de su portería, después de un golazo de Axel Alvarado que ponía a ganar 1-0 a los locales.

Con la anotación no hubo reacción olanchana, y el mejor juego del “cholomeño” les dio su recompensa al 25’, con otra anotación de Leider Anaya con el que se decretaba el 2-0.

Pero cuando más dominaba el Choloma, cuando más sufría el Juticalpa, tuvo que aparecer la magia de su delantero Josué Villafranca, para decretar el descuento 2-1 al 45’ y con esto, devolver la ilusión a un olanchano que al parecer reaccionaba justo antes de retirarse al descanso.

Volvía a la vida el “canechero” y con esto la ilusión, sin embargo, fue el local que llevó la iniciativa, arrinconó al visitante, sus llegadas fueron interminables y solo los postes o las oportunas intervenciones del meta Denovan Torres, evitaban que estos aumentaran su ventaja.

Y cuando todo indicaba que el conjunto “maquilero” se embolsaba los tres puntos, apareció Josué Rodríguez al 85’, para decretar el definitivo 2-2 y con esto rescatar un punto en el atractivo compromiso. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

CD CHOLOMA: (2) Jeison Truque, Milton Núñez, Jordi Franco (Bryan Félix 73’), Axel Alvarado, Yethson Chávez, Marco Aceituno (Bryan Castillo 81’), Hesler Díaz 73’, Johnny Leverón , Leider Amaya, Julio Bernárdez, Janier Bermúdez (Wilfredo Diaz 75’)

Técnico: Jorge Pineda

Goles: Axel Alvarado (17′), Leider Anaya (25′)

Amonestados: Bryan Félix

Expulsados: No hubo

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Rubén Deras, 5.15 p.m.

JUTICALPA FC (2) – Denovan Torres, Yair Medrano (Junior Lacayo 45’), Junior García, Josué Villafranca (Luis Hurtado 62’), Cristhian Altamirano (Josué Rodríguez 71’), Elmer Guity, Ramiro Rocca, Roger González, Nicolás Gómez, Carlos Fernández (Luis Gaboriel 71’), Albert Domínguez (Marcelo Canales 46’)

Técnico: Humberto Rivera

Goles: Josué Villafranca (45’), Josué Rodríguez (85’)

Amonestados: Cristhian Altamirano, Nicolás Gómez, Roger González, Marcelo Canales

Expulsados: No hubo

