Clásico de «leones» en el Morera Soto

Es el duelo esperado en la Copa Centroamericana, un clásico que data desde 1959, cuando el Olimpia en Costa Rica se proclamó campeón de Centroamérica y México, previo a la creación de la CONCACAF.

Hoy en el estadio Morera Soto, la catedral del fútbol tico, La Liga y Olimpia inician una serie de miedo, de nervios, de historia y tradición que ambos quieren ganar, porque el ganador va a la final con el gran sello de favorito a ser monarca de la región.

LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE VRS. OLIMPIA

Es un partido vital para Liga, juega en casa y no puede dar ventajas que si dio el Sport Cartaginés en Cuartos de Final a un Olimpia que tiene una fan experiencia internacional con una plantilla cuyos partidos de esta clase no le asustan.

El campeón hondureño llega favorito por plantel y momento, pero la Liga Deportiva Alajuelense ha mejorado mucho con Óscar «Macho» Ramírez como entrenador, eso equilibra un clásico de clásico en la región.

Para el juego de esta noche hay nervios en ambos lados, un estadio lleno que favorece a los locales, pero el jugador olimpista no le asusta y buscará sumar puntos para definir la serie la próxima semana a estadio lleno en su feudo del Nacional.

Los dos equipos llegan completos sin bajas y será como un preámbulo dl choque de selección que se realizara en noviembre en el estadio Nacional la Sabana de San José

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Alejandro Morera Soto, 2 de noviembre del 2022, empataron 2-2, en partido donde Olimpia se coronó campeón centroamericano.

COPA CENTROAMERICANO-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

Jueves 23 de octubre del 2025

Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela

Transmite: ESPN-Star Plus.

