Real España con todo ante Xelajú

Real España y Xelajú ya no jugarán un amistoso como en agosto en San Pedro Sula, sino que se juegan el pase a la final de la Copa Centroamericana 2025, contra el ganador de Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense.

Los chapines llegaron lunes por la noche con todo su elenco de lujo con la idea de batir al Real España en el estadio General Francisco Morazán.

REAL ESPAÑA VRS XELAJÚ

Real España, con todo su elenco de lujo, espera tener un partido redondo, llevar buena ventaja a su visita a Ciudad de Guatemala, ya que perder o empatar lo dejaría contra las lonas ante un equipo bien dirigido por Amarini Villatoro.

Los visitantes que han apostado por la Copa Centroamericana, tienen bien claro que la serie será pareja y qué errores puntuales podrían marcar la diferencia, por ello vienen alertados ante un real España que tiene las armas necesarias para hacerle daño.

Factor clave es al apoyo popular y Real España, lo sabe, precios cómodos para que el Morazán retumbe con los gritos de la hinchada «aurinegra» que espera un imperante triunfo en la ida de semifinales.

DATOS HISTÓRICOS:

Real España en pretemporada jugando en el Estadio Morazán el 5 de julio del 2025 derrotó 1-0 al Xelajú con gol de Darixon Vuelto. (GG)

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS XELAJÚ

Miércoles 22 de octubre del 2025

Estadio: General Francisco Morazán, 8:00 p.m.

Transmite: ESPN Deportes, Disney Plus

Noticias Patrocinadas