América salva el honor con voltereta dramática

El América vino de atrás y con un gol en tiempo de compensación venció 2-1 al colista Puebla, el martes en el estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México, en el arranque de la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2025.

Las Águilas el América (2º) llegaron a 30 puntos con su novena victoria y La Franja del Puebla (18º) se quedó sumida en el fondo de la clasificación con ocho unidades tras sufrir su décima derrota.

El uruguayo Emiliano Gómez adelantó 1-0 al Puebla con un toque cruzado frente al portero americanista Ángel Malagón (52′).

El América igualó el marcador con un gol de penal del uruguayo Brian Rodríguez (67′), quien engaño al arquero Jesús Rodríguez.

El defensa Ramón Juárez, que ingresó de cambio en tiempo de compensación, concretó la voltereta americanista con el 2-1 mediante un remate de cabeza (90+8′), con asistencia del colombiano Cristian Borja.

«Cuando no encuentras un funcionamiento que te dé la sensación de alegría, te aferras con todo a lo anímico y a creer hasta el final. Hoy Ramón entró de delantero y esta victoria tiene un significado muy importante para nosotros», comentó el brasileño André Jardine, director técnico del América.

En el estadio Victoria, en Aguascalientes, el Necaxa (17º) le arrancó el empate 1-1 al Cruz Azul (4º).

Tras este duelo de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, la Máquina del Cruz Azul, de Nicolás Larcamón, llegó a 29 puntos y los Rayos del Necaxa, de Fernando Gago, a 10 unidades.

«Nos faltó determinación claridad y criterio en los minutos finales para cerrar el partido», comentó Larcamón quien además consideró que el Necaxa «no es un rival que merezca estar solo con 10 puntos».

Amaury Morales puso en ventaja 1-0 al equipo celeste con un tiro de zurda dentro del área (65′).

El argentino Agustín Palavecino consiguió el 1-1 para los Rayos con un disparo fulminante que conectó desde la línea frontal del área y colocó en el ángulo superior derecho (86′).

En el estadio BBVA, en Monterrey, los Rayados del Monterrey (3º) se impusieron 4-2 a los Bravos de Juárez (9º).

La escuadra regiomontana llegó a puntos 30 y el conjunto juarense se quedó con 19 unidades.

Gerardo Arteaga marcó el 1-0 para el Monterrey con un remate de cabeza (8′) tras un servicio preciso que el argentino Lucas Ocampos envió desde el corredor derecho del área.

El 2-0 fue obra del español Sergio Canales con un zurdazo de media distancia (38′).

El argentino-mexicano Germán Berterame recibió un pase filtrado en el área y firmó el 3-0 con un toque raso (56′). La anotación fue validada tras la revisión del VAR.

Joaquín Moxica definió el 4-0 con un toque al filo del área chica (79′).

Los Bravos se acercaron 4-1 tras un disparo del portugués Ricardo Oliveira que pegó en el poste y que el guardameta Luis Cárdenas terminó por enviar al fondo de su arco (81′) con la espalda.

El brasileño Madson de Souza firmó el 4-2 con una definición de zurda dentro del área (90+1′).

–Resultados de la jornada

-Martes:

América-Puebla 2-1

Necaxa-Cruz Azul 1-1

Mazatlán-Santos 2-2

Monterrey-Juárez 4-2

-Miércoles:

Querétaro-Guadalajara

Pachuca-Tigres

Atlas-León

Tijuana-Toluca

Pumas-Atlético San Luis. (AFP)

