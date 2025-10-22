Partido finalizado: Real España (1)- (1) Xelajú

Un gol de Bryan Moya, evitó la debacle del Real España, al igualar 1-1 ante el Xelajú, en un sufrido compromiso que comenzó perdiendo, pero que al final emparejó y lo dejó con vida para el juego de vuelta en Guatemala, por las semifinales de Copa Centroamericana de la Concacaf

LAS ACCIONES

Real España recibía al Xelajú de Guatemala en el juego de ida de las semifinales, con la obligación de ratificar su buen momento, ante una de las sorpresas del torneo, pero que en el papel se presentaba accesible en su visita a Honduras

Así las cosas y ante un marco impresionante de aficionados, el aurinegro se instaló en el medio campo “chapín” desde el inicio para crear peligro, el problema es que el visitante aprovechaba el contragolpe y era más certero para acercarse a la portería.

No obstante, y tras una media hora de escazas emociones, fue la “maquina” que provocó las mas claras ocasiones, con un disparo de Yeison Moreno y dos remates de Devron García, uno que estrelló en el horizontal y otro que contuvo de gran manera el meta Rubén Silva.

Cumplidos los primeros 45’, todos los intentos se vieron frustrados por la muralla levantada por los “superchivos”, que al parecer daban por buena la igualada.

En la complementaria, el partido era una moneda al aire y de eso estaba consciente el técnico Hugo Viegas y ante su necesidad, realizó variantes en busca de abrir el marcador, pero su juego era tan predecible, su rival se dotó de mayor confianza y al 63’, se puso a ganar 1-0 por intermedio de Antonio López.

La anotación acabó con el letargo del Real España y no tardó mucho para llegar a la igualada 1-1 con gol de Bryan Moya al 68’, pero su reacción fue muy tarde, porque cumplidos los 90’, el marcador no se movió más y todo estaba para que ambos repartieran puntos por igual. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA: (1) Luis López, Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavídez (César Romero 64’), Bryan Moya, Jack Baptiste (Carlos Mejía 86’), Yeison Moreno (Gustavo Souza 64’), Darixon Vuelto, Daniel Aparicio, Edson Palacios, Roberto Osorto (Anfronit Tatum 46’)

Técnico: Hugo Viegas

Goles: Bryan Moya (68’)

Amonestados: Roberto Osorto

Expulsados:

Árbitro: Ismael Cornejo/ El Salvador

Estadio: Francisco Morazán, 8:00 p.m.

XELAJÚ (1) – Rubén Silva, Manuel Romero, Maynor De León (Juan Cardona 46’), Yilton Díaz (José Castañeda 90’), Pedro Báez, Antonio López (J. Quezada 90’), Widvin Tebalán, Raúl Calderón, Kevin Ruiz, Jorge Aparicio, Romario Da Silva (Fredy Góndola 71’).

Técnico: Amarini Villatoro

Goles: Antonio López (63’)

Amonestados: Antonio López, Yilton Díaz, Raúl Calderón

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas