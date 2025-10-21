Motagua vía repechaje, busca Champions 

Cartaginés y Motagua, ambos eliminados de las semifinales de la Copa Centroamericana, quemarán su último cartucho y buscarán mediante dos juegos de ida y vuelta de repechaje, clasificar para la edición 2026 de la Copa de Campeones.

El duelo entre brumosos y azules está pactado para este martes 12 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Fello Meza de Cartago, en un duelo donde los hondureños llegan con su plantel estelar a disposición del técnico Javier López, confiando en un resultado positivo que les de la posibilidad de sellar como locales en el duelo de vuelta el 28 de octubre en el estadio “Chelato Uclés”.

Los azules, que cayeron eliminados a manos de la Liga Alajuelense, se medirán al equipo que eliminó el Olimpia, confiando en lograr la hazaña que tuvo el año pasado cuando avanzó al máximo torneo eliminando al Águila de El Salvador.

Por su parte, el Cartaginés está jugando por segunda vez el repechaje, en el 2023 fue eliminado en penales por Comunicaciones 5-4

Hay que destacar que la serie de repechaje vuelve reunir a hondureños y costarricenses, tomando en consideración que en el primer pulso en la fase de grupos el 14 de agosto, Cartaginés le robó un empate sin goles al Motagua en el estadio Chelato Uclés, en el debut del entrenador español Javier López.

Por lo que este día será la oportunidad para que el representativo catracho cure las heridas dejadas por el Alajuelense, equipo al que derrotaron en Costa Rica 1-0, pero que en Honduras los doblegó 2-1 provocando una nueva frustración para su exigente afición.

El vencedor en ambas llaves avanzará a La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 que ya tiene a cuatro representantes centroamericanos, que son: Real España, Olimpia, Xelajú y Alajuelense y se buscan los otros dos que saldrán de estos repechajes, cuya segunda llave es entre los panameños Sporting San Miguelito y Plaza Amador.

DATOS HISTORICOS

El último enfrentamiento entre ambos data del pasado 14 de agosto, donde ambos igualaron 0-0 en compromiso celebrado a las 8:00 pm en el estadio “Chelato Uclés”.

CARTAGINÉS VRS. MOTAGUA

Martes 21 de octubre 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Fello Meza de Cartago

Transmite: ESPN

Árbitro: Jorge Leira / Panamá

