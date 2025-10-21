Motagua complica su pase al perder con el Cartaginés

Motagua complicó sus aspiraciones de avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf, al caer de visita 1-0 ante el Sport Cartaginés, en partido realizado en el estadio José Rafael Fello Meza de Cartago, Costa Rica.

Los azules al igual que lo hicieron con el Alajuelense en cuartos de final y contra Olimpia en el pasado clásico, volvieron a pagar caro sus desconcentraciones en los últimos minutos, y ahora están cuesta arriba en el cruce de repechaje con los brumosos.

Fue un primer tiempo de mucha movilidad y donde los azules demostraron que no salían a especular y que iban en busca del triunfo.

El equipo catracho enmudeció el coloso de los ticos al minuto 18 con anotación del brasileño John Kleber, pero la acción fue anulada por el VAR por un supuesto fuera de juego de Rodrigo Gómez previo al disparo del sudamericano.

Luego el panameño Jorge Serrano con remate fuera del área que hizo volar al portero Kevin Briceño fue otro aviso de las “águilas”.

Tras la media hora el conjunto local despertó, se adueñó balón y con su referente Marcos Ureña estuvo cerca de abrir las acciones. El 29 de los ticos primero estrelló el balón en el vertical izquierdo de Licona y antes del descanso el veterano probó al meta catracho quien de puños salvó.

En el complemento el juego decayó de emociones, fue hasta el minuto 60 que los brumosos estuvieron cerca de abrir el marcador en una gran jugada individual del hondureño Jesús Batiz que asistió a Mauro Quiroga que cabeceó, pero Licona desvió en el fondo.

El “Droopy” Gómez también buscó el gol para los catrachos y Briceño evitó al minuto 81.

Cuando todos firmaban el empate, en el tiempo de descuento una mala salida del portero Marlon Licona permitió que Giancarlo Castro rematara de cabeza y anotara el gol del triunfo para el Cartaginés.

Ahora Motagua está obligado a remontar el marcador para lograr el pase a la Concachampions en la revancha que será el martes 28 en el estadio Nacional.

Alineaciones:

Cartaginés (1): Kevin Briceño, Claudio Montero (Cristopher Núñez 67’), Luis Flores, Marcelo Pereira, Diego González, Diego Mesén, Jesús Batiz (Suhander Zúñiga 67’), Everardo Rubio, Bernald Alfaro (Duglas López 67’), Marcos Ureña (Geancarlo Castro) 87’ y Mauro Quiroga.

Goles: G. Castro (90+2’)

Amonestados: G. Castro

Expulsados:

Motagua (0): Marlon Licona; Cristopher Meléndez (Luis Santamaría 67’), Sebastián Cardozo, Luis Vega, Ricky Zapata (Clever Portillo 79’); Jorge Serrano, Denis Meléndez (Luis Meléndez 72’), Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Carlos Mejía (Jefryn Macias 67’); John Kleber.

Goles:

Amonestados: S. Cardozo, L. Vega

Expulsados:

Árbitro: Jorge Leira (Panamá)

Estadio: José Rafael Fello Meza

