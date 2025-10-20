Olimpia vs Liga Deportiva Alajuelense en la historia de torneos oficiales

Por: Elmer López Lutz,

[email protected]

Ambos equipos se enfrentaron por primera vez en su historia el 17 de mayo de 1959 en el marco de la Copa Campeones de Centroamérica y México, que fue el primer Torneo de Equipos Campeones del área de CONCACAF. Olimpia se coronó campeón del torneo, al vencer 4 a 3 al Alajuelense, en un dramático encuentro después de ir perdiendo 3 a 1 en el primer tiempo (ver en diariomas.hn, “El Origen de la Garra Catracha”). Sin embargo, este torneo no es considerado como oficial por CONCACAF.

Oficialmente, la rivalidad entre ambos inició en 1962, y hasta la fecha se han enfrentado en 22 ocasiones.

Las fechas, torneos, resultados y goleadores son los siguientes:

1. 1-4-62, Copa Campeones CONCACAF 1962: Olimpia 0:1 LDA, Guido Alvarado 30.

2. 8-4-62, Copa Campeones CONCACAF 1962: LDA 1:1 Olimpia, Guido Alvarado 41, Carlos “Calistrín” Suazo 54.

3. 26-9-71, Copa Campeones CONCACAF 1971: Olimpia 0:0 LDA.

4. 12-10-71, Copa Campeones CONCACAF 1971: LDA 1:0 Olimpia, Walter Elizondo 60 de penal.

5. 21-8-88, Copa Campeones CONCACAF 1988 (fase de grupos): Olimpia 1:1 LDA, Belarmino Rivera 71 de penal, Omar Arroyo 4 de penal.

6. 27-11-88, Copa Campeones CONCACAF 1988 (semifinales): Olimpia 1:1 LDA, Javier Flores 51, Mauricio Montero 67.

7. 4-12-88, Copa Campeones CONCACAF 1988 (semifinales): LDA 0:1 Olimpia, Nahúm Espinoza 89 (gol olímpico).

8. 22-4-98, Copa Campeones CONCACAF 1998: Olimpia 0:1 LDA, Josef Miso 6.

9. 7-5-98, Copa Campeones CONCACAF 1998: LDA 5:1 Olimpia, Víctor Badilla 11, Alexander Madrigal 20, Rodiney Martins 41, Johnny Cubero 50, Josef Miso 73; Wilmer Velásquez 75.

10. 3-3-99, Copa Campeones CONCACAF 1999: LDA 1:1 Olimpia, Wilson Muñoz 19, Enrique Centeno Reneau 60.

11. 1-8-99, Copa Campeones CONCACAF 1999: Olimpia 4:1 LDA: Rodiney Martins 21, Enrique Centeno Reneau 37, Alex Pineda 74, Denilson Costa 85; Josef Miso 70 de penal.

12. 25-8-99, Copa UNCAF 1999. Olimpia 2:0 LDA, Wilmer Velásquez 8, 38.

13. 5-11-00, Copa UNCAF 2000: Olimpia 0:0 LDA.

14. 10-8-01, Copa Campeones CONCACAF 2001: LDA 0:0 Olimpia.

15. 5-11-03, Copa Campeones CONCACAF 2003: Olimpia 1:2 LDA, Juan Manuel Cárcamo 50, Rolando Fonseca 4, 11.

16. 23-11-05, Copa Campeones CONCACAF 2005/2006: Olimpia 0:1 LDA, Pablo Gabas 16.

17. 30-11-05 Copa Campeones CONCACAF 2005/2006: LDA 0:1 Olimpia, Luciano Emilio 35.

18. 3-8-17, Liga CONCACAF 2017: Olimpia 2:0 LDA, Carlo Costly 2, Kevin Álvarez 25.

19. 10-8-17, Liga CONCACAF 2017: LDA 0:1 Olimpia, Roger Rojas 45.

20. 20-1-21, Liga CONCACAF 2020: LDA 0:0 Olimpia.

21. 20-10-22, Liga CONCACAF 2022: Olimpia 3:2 LDA, José Mario Pinto 12, Jorge Álvarez 47, Michael Chirinos 68; Johan Venegas 49+4 de penal, Giancarlo González 84.

22. 2-11-22, Liga CONCACAF 2022: LDA 2:2 Olimpia, Aarón Suárez 33, Alexis Gamboa 40; José Mario Pinto 28, Gabriel Araujo 87.

Tabla Comparativa:

Equipo JJ JG JE JP GF GC GD Pts

Olimpia 22 7 9 6 22 20 +2 30

Alajuelense 22 6 9 7 20 22 -2 27

La serie entre Olimpia y Alajuelense está a favor de Olimpia con 7 victorias, por 6 victorias para LDA, 9 empates; 22 goles a favor de Olimpia y 20 goles a favor de LDA.

Goleadores:

Wilmer Velásquez por Olimpia y Josef Miso por LDA son los goleadores históricos con tres tantos cada uno. Le siguen con dos tantos: Enrique Centeno Reneau (QEPD) y José Mario Pïnto por Olimpia; Guido Alvarado y Rolando Fonseca por Alajuelense. Rodiney Martins con dos tantos, es el único jugador en anotar un gol con cada equipo.

