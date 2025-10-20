Honduras debuta hoy en Juegos Centroamericanos

La Selección de Honduras Sub-21 inicia este lunes su camino para renovar su cetro y ganar por tercera vez consecutiva la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, que se realizan en Guatemala.

Los nacionales en la competencia integran el grupo B, junto a las representaciones de Costa Rica y Panamá.

El partido entre catrachos y tico está programado a la 1:00 pm en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

El equipo catracho es dirigido por el entrenador Orlando López y en su nómina figuran tres jóvenes que militan en el extranjero como Jayson Quintanilla (N Carolina FC, EE.UU.), (Johan Chirinos (FC Ingolstad II de Alemania) y Nairobi Vargas (Mainz II de Alemania).

Además, cuenta con jugadores ya sobresalen en Liga Nacional como Jordan García, Jonathan Argueta, Mathias Vázquez y Edwin Munguía de Motagua, así como Samuel Card de Victoria, Jefrey ramos de Real Sociedad, Justin Ponce de la UPNFM, César Sevilla de Marathón y Edil Mármol de Génesis.

Mientras que la selección de Costa Rica es dirigida por Randall Azofeifa.

El segundo juego de Honduras de la fase de grupo será el miércoles 22 de octubre a la 1:00 de la tarde.

