Olimpia a duro examen ante el Juticalpa FC

En el cuarto juego de la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional, el puntero Olimpia visita al Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho.

El campeón y líder del balompié nacional se mide al conjunto “canechero” con la mente puesta en su partido del miércoles donde visitará a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Eduardo Espinel entrenador uruguayo de los albos sin duda que utilizará un equipo alterno para poder conservar a sus estelares de cara al crucial juego internacional donde visitan a los bicampeones de torneo.

Por su parte el Juticalpa FC que ha tenido un gran torneo bajo el mando del hondureño Humberto Rivera, tratará de aprovechar su localía y que el rival lo hará diezmado para seguir escalando en la tabla y demostrando que pese a los 4 puntos que perdieron por la vía administrativa, el plantel sigue con los ánimos elevados.

DATOS HISTÓRICOS

El último juego entre Juticalpa FC y Olimpia en Olancho, fue el 11 de marzo del 2025, los albos vencieron a los “canecheros” 2-1 con un doblete de su capitán Jerry Bengtson, tantos que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la Liga Nacional con 198 goles.

JUTICALPA – OLIMPIA

Fecha: Domingo 19 de octubre del 2025

Hora: 5:15 pm

Árbitro: Armando Castro

Estadio: JRBV

Transmite: TVC

Noticias Patrocinadas