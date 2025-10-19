Partido finalizado: Juticalpa FC (0) – (2) Olimpia

Un autogol de Bryan Barrios y una anotación de Kevin López, bastaron para que el Olimpia pusiera de rodillas ayer al Juticalpa FC, al derrotarlo 2-0 y con esto, además de afianzarse en la cima del torneo local, dotarse de mayor motivación de cara al juego de semifinales ante el Alajuelense el próximo jueves por la Copa Centroamericana.

LAS ACCIONES

Con cierta cautela, dosificando fuerzas para su visita a Costa Rica este jueves y tras haber igualado el clásico capitalino ante Motagua, Olimpia visitaba a un Juticalpa FC, con “resaca” aún, después de haber resultado victorioso 1-0 en el derbi “pampero” ante Olancho FC.

Lo anterior obligó a que el pulso se volviera de ida y vuelta desde el inicio, los porteros parecían afortunados ante la mala puntería de Kevin López y Junior Lacayo, este último después de perderse una clara en un mano a mano que terminó desperdiciando ante Edrick Menjívar.

Y ante la evidente pólvora mojada de los atacantes, tuvo que aparecer una desafortunada jugada de Bryan Barrios que, al intentar despejar, dejó sin reacción al meta Denovan Torres, con un autogol al 24’, con que se puso a ganar 1-0 el capitalino.

Con la derrota parcial, reaccionó el olanchano, se fue con todo en busca de la igualada, adelantó líneas y aumentó su proyección ofensiva, no obstante, se encontró ante un “león”, agazapado, esperando atrás y a la espera de dar la estocada final en una segunda parte que estaba por comenzar.

Convencido que se podía hacer algo mas en el compromiso, el técnico Humberto Rivera movió su banquillo y realizó cuatro variantes en la complementaria, el “canechero” tuvo diez minutos seguidos de posesión, pero después, la película del partido volvió a ser la misma, el blanco era dueño de la pelota y del campo y hasta amenazaba con la segunda anotación.

Y así lo certificó Kevin López al 80’, al anotar el 2-0 cuando más atascado parecía su equipo, después y hasta el final, el marcador no se movió más, pero bastó para que el Olimpia se consolidara como líder solitario del Apertura de la Liga Nacional. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

JUTICALPA FC (0) – Denovan Torres, Bryan Bernárdez, Yair Medrano (César Canales 46’), Junior García, Josué Villafranca (Carlos Fernández 85’), Marcelo Canales (Ramiro Roca 62’), Teófilo Casildo, Cristhian Altamirano, Junior Lacayo (Luis Hurtado 46’), Roger González, Axel Gómez (Elmer Guity 62’).

Técnico: Humberto Rivera

Goles: No hubo

Amonestados: Luis Hurtado

Expulsados: No hubo

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas, 5:15 p.m.

CD OLIMPIA (2) – Edrick Menjívar; Carlos Sánchez (Elison Rivas 90’), José García, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Agustín Mulet, Marcos Montiel (Axel Maldonado 86’), Maynor Arzú (Jorge Álvarez 72’), Kevin López (Emanuel Hernández 90’) Dereck Moncada y Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 90’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Bryan Barrios (24’ autogol), Kevin López (80’)

Amonestados: Dereck Moncada, Carlos Sánchez, Agustín Mulet

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas