Racing gana en el Clausura argentino antes de las semis de la Libertadores

Con una formación alternativa, Racing consiguió un trabajoso triunfo 1-0 este viernes sobre el colista Aldosivi y escaló posiciones en el torneo Clausura del fútbol argentino, previo a su esperado choque ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

La Academia de Gustavo Costas debió esforzarse para doblegar al Tiburón en Avellaneda, lo que logró con un bonito tanto de penal del atacante Luciano Vietto (40′), que picó su remate.

El duelo en el estadio Cilindro fue muy parejo a tramos, con el equipo de Mar del Plata generando buenas ocasiones de anotar, aunque dejó al desnudo sus problemas en la definición.

«Lo que pienso ahora es en ir a Lima (sede de la final copera) y traer la Copa Libertadores a Avellaneda», destacó Costas sobre la obsesión de ser campeón del torneo continental.

De derrotar al poderoso Fla, que dirige Filipe Luís, los albicelestes llegarían a la final de la Copa por primera vez en casi seis décadas. Cuando lo lograron por primera y única vez, en 1967, se embolsaron el título.

«Tenemos que tener la cabeza en eso. Sabemos que es difícil, pero yo tengo una fe enorme», agregó el DT.

Racing trepó momentáneamente a la cuarta posición del Grupo A con 18 puntos, a la espera de que se complete el resto de la decimotercera jornada.

Visitará Rio de Janeiro el miércoles en el partido de ida de la semifinal de la Libertadores, mientras que el desquite será en el Cilindro el 29 de octubre.

– Lanús: homenaje y liderato –

Del lado visitante, el entrenador se quejó de la actuación del árbitro Sebastián Zunino por el penal sancionado para Racing y una presunta pena máxima que no dio para su equipo.

«Fue un partido perfecto de Aldosivi. Perdimos por algo que no podemos manejar, creo que es muy injusto. Es muy difícil hablar de los arbitrajes», expresó Guillermo Farré.

En otro enfrentamiento del viernes, en el Estadio Ciudad Lanús, Lanús rindió tributo al técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo, fallecido la semana pasada, en una ceremonia que contó con la familia del entrenador.

Russo, quien murió a los 69 años por consecuencia de un cáncer, tuvo un recordado ciclo en el club del sur bonaerense, al que llevó a primera división hace más de 30 años.

El Granate se subió parcialmente al primer puesto del Grupo B al ganarle por 2-0 a Godoy Cruz con goles del paraguayo José Canale (32′) y Rodrigo Castillo (90+4′).

Con el resultado llegó a 26 puntos y supera a Riestra (24), que recibe a Instituto el lunes.

– Debut del «Chiquito» Romero-

Por el Grupo A, Argentinos Juniors (3°) prolongó la mala racha de Newell’s (14°), que solo ganó uno de sus últimos 12 partidos, al derrotarlo por 3-1.

El cotejo incluyó el debut del arquero Sergio «Chiquito» Romero, ex Boca y subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, en la valla del Bicho colorado.

Luciano Herrera (9′) había puesto en ventaja al equipo rosarino, pero Argentinos no perdió la calma y lo dio vuelta con goles de Diego Porcel (21′), Erik Godoy (25′) y Gabriel Florentín (44′).

«Son muchas sensaciones. Había pasado mucho desde mi último partido. Me recibieron muy bien. Este es un gran grupo, con muchos chicos jóvenes, y volver a disfrutar del césped es espectacular», expresó Romero, de 38 años. (AFP)

