Emotiva jornada 15

La decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 se pondrá en marcha hoy con tres importantes partidos, en donde Génesis recibe a Marathón en la Paz, mientras, en Choluteca, Lobos de la UPNFM encara a Platense y en el estadio General Francisco Morazán, Real España enfrentará al CD Choloma.

El domingo solitario partido en el Juan Ramón Brevé Vargas, el Juticalpa espera al campeón nacional, Olimpia.

El encuentro entre Motagua y Olancho pactado por la jornada 15, fue reprogramado para el 26 de noviembre, en vista de que los «azules» jugarán repechaje Copa Centroamericana el martes en Cartago.

GÉNESIS VRS UPNFM

Para los locales no hay un mañana y hoy que reciben a Marathón buscarán tres puntos claves para salir de la zona de riesgo por el descenso, pero la tarea no es fácil.

Génesis que ha tenido serios problemas en defensa, también debe mejorar la ofensiva ante un cuadro sampedrano que no se quiere alejar de Olimpia y buscara sumar los tres puntos en su visita histórica al Roberto Suazo Córdova.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, jugando en el estadio Yankel Rosenthal, Marathón ganó con gol de Alexy Vega a los 43 minutos, de penal.

UPNFM VRS PLATENSE

Los Lobos han tenido dos desastrosas visitas, ante Platense en la primera vuelta y la reciente a Choloma, de donde se vinieron goleados, por lo que hoy ante los «selacios» necesitan lavar la cara y tratar de vengarse del primer campeón nacional.

Los «escualos»por su parte, que siguen sorprendiendo a propios y extrañas y seguramente su entrenador, Raúl Cáceres, ya tiene un plan para llevarse puntos para Puerto Cortés con un equipo donde solo falta el mundialista Yeison Arriola.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, el Platense destrozó a Lobos en el estadio Morazán, con goleada 4-1 con goles Georgie Welcome, Yeison Arriola y Erick Puerto, mientras el descuento fue de Raúl García.

REAL ESPAÑA VRS CD CHOLOMA

El CD Choloma con problemas graves económicos, ha logrado un triunfo sorprende sobre Lobos 5-1 y con ese positivismo visita a un Real España que usará cuadro alternativo, ya que el miércoles juega semifinales de la Copa Centroamericana ante Xelajú de Guatemala.

Pese a lo anterior, la idea de Real España es ganar y sumar para acercarse a Olimpia y Marathón, los clubes que comandan la Liga en estas primeras 14 jornadas.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS. MARATHÓN

Sábado 18 de octubre del 2025

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Merlin Soto

UPNFM VRS PLATENSE

Sábado 18 de octubre del 2025

Estadio: Emilio Williams, Choluteca 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Melvin Daniel Matamoros

REAL ESPAÑA VRS CD CHOLOMA

Sábado 18 de octubre del 2025

Estadio: General francisco Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: José Valladares

