Valioso empate de Platense en Choluteca

CHOLUTECA. A pesar de no realizar un gran partido, el Platense solventó su visita a los Lobos de la UPNFM con quienes empataron 1-1 en un partido que tuvo una demora de 25 minutos por tormenta eléctrica.

Los Lobos se habían puesto en ventaja a los 64 minutos con golazo de Enrique Vázquez, pero Samuel Pozantes lo igualó al 85.

EL JUEGO:

En un partido de dominio alterno, Lobos de la UPNFM y Platense buscaron el triunfo, pero al final concluyeron con un merecido empate que los mantiene igual en la tabla.

En la primera mitad, tanto Celio Valladares como Javier Orobio alejaron algunas jugadas de peligro donde los atacantes fueron incapaces de anotar.

La ventaja llegó a los 64 minutos para los locales con un pase largo que interceptó mal la zaga de Platense y que le quedó suelta a Enrique “Kike” Vázquez, quien de un zurdazo venció al colombiano Orobio, anotación que parecía suficiente para ganar, pero no fue así.

Platense no se quedó de brazos cruzados y con el ingreso de Eduardo Urbina junto a Carlos Pérez y Erick Puerto, buscaron las jugadas para anotar, lográndolo Samuel Pozantes en asistencia de Pérez, salvando un punto valioso de visita.

Con este empate Platense es quinto con 19 puntos, mientras Lobos es séptima con 17 puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

UPNFM (1): Celio Valladares, Andrés Dávila, Geremy Rodas, Félix García, José Fiallos (Eliu López) (59), José Martínez (Kilmar Peña) (46), Enrique Vázquez, Cristian Gutiérrez (Marco Morales) (88), Roberto Moreira, y José Raúl García (German Mejía) (76).

GOLES: Enrique Vázquez (65)

AMONESTADOS: Enrique Vázquez

EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (1): Javier Orobio, Oslan Velásquez, Rubén García, Edgar Sabillón (Samuel Pozantes) (73), Brandon Santos, Manuel Salinas, Osman Rodríguez (Marco Reyes) (46), Cristian Hernández (Eduardo Urbina) (73), Carlos Pérez, Aldo Fajardo y Nahuel Luna (Erick Puerto) (46).

GOLES: Samuel Pozantes (85)

AMONESTADOS: Oslan Velásquez, Carlos Pérez, Raúl Cáceres.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Melvin Matamoros Jr.

ESTADIO: Emilio Williams, Choluteca

