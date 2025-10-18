Real España golea al CD Choloma y salta al tercer lugar

Real España con un equipo alterno y sin mucho esfuerzo se impuso 3-0 al CD Choloma en el tercer partido de la fecha 15 celebrado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Con el gane el club aurinegro saltó al tercer lugar al llegar 22 puntos, dejando al club benjamín en la novena casilla con 10 unidades.

La “máquina” para recibir a los cholomeños lo hizo con muchos suplentes y dos juveniles, pensando en su partido de mitad de semana ante el Xelajú de Guatemala, por la ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los sampedranos se pusieron a ganar con tempranera anotación del panameño Daniel Aparicio, quien aprovechó un mal despeje del portero debutante Dereck Aguilar para poner el 1-0 de la noche.

Se esperaba un arrollador juego de parte de los de casa, pero la visita a medida transcurrió el tiempo fue tomando ritmo y llegando con claridad al marco de Luis “Buba” López.

Disparo de Wilfredo Díaz y de Brayan Félix pasaron cerca y estuvieron cerca de darle la paridad a los “maquileros”.

En el segundo tiempo Real España amplió con gol de Brayan Moya tras otro mal rebote del portero Aguilar, en disparo de Carlos Mejía.

Nixo Cruz estuvo cerca de hacer el tercer gol de la noche al estelar el balón en el poste del marco del juvenil Dereck Aguilar.

El lapidario 3-0 lo hizo Nixon Cruz a los 87 minutos tras una gran jugada colectiva.

Alineaciones:

Real España (3): Luis López; Ángel Girón, Edson Palacios, Wesly Decas, Daniel Aparicio, Darlin Mencía; Carlos Mejía, Nixon Cruz (César Romero 88’), Moisés Fajardo (Anfronit Tatum 45’); Gustavo Moura (Roberto Osorto 61’) y Brayan Moya (Daniel Carter 61’) (Yeison Moreno 80’).

Goles: D. Aparicio (3′), B. Moya (57’), y N. Cruz (87’)

Amonestados: M. Fajardo (14’), B. Moya (27’), A, Girón (70’), E. Palacios (88’)

Expulsados:

CD Choloma (0): Dereck Aguilar; Milton Núñez, Jhonny Leverón, Julio Bernárdez, John Paul Suazo; Wilfredo Díaz (Jordi Franco 70’), Axel Alvarado, Yethson Chávez (Isaac Arias85’), Brayan Félix (Janier Bermúdez 70’); Leider Anaya (Brayan Castillo 70’) y Marco Tulio Aceituno (Kensie Abbott 77’).

Goles:

Amonestados: W. Díaz (7’), K, Abbott (90’)

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Morazán

