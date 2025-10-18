Marathón golea y estanca al Génesis PN

Génesis PN bajo la dirección técnica del portugués Fernando Mira sigue sin poder encontrar el camino del triunfo, al acumular su partido número siete sin poder ganar (3 empates y 4 derrotas), tras ser goleado en su estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz, 3-0 por el Marathón.

Los verdes con un jugador menos desde el minuto 70, aprovecharon las falencias en defensa de los paceños, para consolidarse en el segundo lugar con 27 puntos uno menos que el líder Olimpia que este domingo juega en Olancho, de paso estancaron a los de casa que siguen penúltimos en la tabla con 9 unidades.

El marcador no refleja lo visto en el terreno de juego, Génesis propuso, tuvo mayor control del balón, pero sus ataques no inquietaron al portero panameño César Samudio y los fallos en defensa fueron garrafales.

El colombiano Riascos y el catracho Ángel Tejeda en el primer tiempo estuvieron a punto de abrir el marcador para los de casa, ambos con remates de cabeza que pasaron ligeramente desviados del marco del meta “canalero”.

Marathón se puso a ganar en el tiempo añadido del primer tiempo, Alexy Vega recibió el balón fuera del área y con potente disparo venció al portero Esaú Flores para el 1-0.

Iniciado el complemento Vega tuvo para su segundo de la tarde e inexplicablemente falló con el marco a placer, el volante se quitó la marca del portero y su remate lo hizo desviado.

Los “caninos” buscaron la paridad tras un disparo de Tejeda que hizo volar a Samudio.

Luego los sampedranos se quedaron con un jugador menos tras la expulsión por doble amarilla del defensa panameño Iván Anderson. Ventaja que no aprovecharon los de casa para igualar.

Los verdes aseguraron su gane en a tres minutos, a los 83, Samuel Elvir con potente disparo cruzado puso el 2-0 y luego Rubilio Castillo aprovechó una mala salida del meta Flores para anotar el 3-0 final.

Alineaciones:

Génesis PN (0): Esaú Flores; Cristopher Fonseca (Carlos Arzú 65’), Jonathan Paz, Luis Santos, Gabriel Araújo; Edwin Maldonado, Moisés Rodríguez (Joshua Nieto 85’), Juan Riascos, Allan Flores (Jeffry Miranda 45’); Wiliam Moncada (Kevin Salazar 76’) y Ángel Tejeda.

Goles:

Amonestados:

Expulsados:

Marathón (3): César Samudio; Iván Anderson, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo (André Orellana 75’), Tomás Sorto (Damín Ramírez 65’), Alexy Vega (Samuel Elvir 75’), Odín Ramos (Jaylor Fernández 70’); Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 75’).

Goles: A. Vega (45+2’), S. Elvir (83’) y R. Castillo (85’)

Amonestados: J. Rivera (81’)

Expulsados: I. Anderson (71’)

Árbitro: Merlin Soto

Estadio: Roberto Suazo Córdova

Noticias Patrocinadas