Jornada de clásicos este jueves…

La décima cuarta jornada del Torneo Apertura 2025-2026, continúa este jueves con dos apasionantes clásicos, instancia para la que el Olancho FC, le hará honores a su vecino Juticalpa FC, en el estadio Juan Ramón Breve Vargas a las 5:15 pm, mientras que el estadio “Chelato Uclés”, vibrará una vez más, con el clásico nacional entre Olimpia y Motagua, a partir de las 7:30 pm, en una fecha donde el Génesis PN no tuvo actividad.

OLANCHO FC VRS JUTICALPA FC

Luego de su último empate 1-1 ante el Victoria en la jornada 13, e1Olancho FC, intentará mantener su tercera plaza esta tarde, cuando reciba al Juticalpa FC en desigual duelo, puesto que su rival olanchano llega en octavo lugar con apenas 13 puntos, luego de haber caído en su anterior presentación 1-3 ante el Marathón, por lo que el pulso entre los técnicos hondureños Reynaldo Tilguath contra Humberto Rivera, resulta más que interesante.

DATOS HISTÓRICOS:

El choque más reciente entre ambos, data del pasado sábado 2 de agosto del 2025 en partido de la primera vuelta, donde repartieron puntos por igual al empatar 1-1.

OLIMPIA VRS MOTAGUA

Tras el parón por la fecha FIFA, la Liga Nacional nos presenta este jueves quizá el platillo deportivo más interesante de la jornada, no es para menos, se reta la rivalidad más importante del fútbol hondureño, con un Olimpia, líder absoluto del certamen con 27 puntos, ante un Motagua, en franco ascenso después de una última victoria ante el Génesis PN, que lo catapultó a la quinta posición y lo mantiene con altas posibilidades de seguir escalando, en su intentó por meterse a los primeros lugares.

.

DATOS HISTÓRICOS

El último pulso entre ambos celebrado el sábado 2 de agosto, dejó con una victoria 2-0 a los “melenudos” merced a las anotaciones de Marcos Montiel y Alberth Elis.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

OLANCHO FC VRS. JUTICALPA FC

Jueves 16 de octubre del 2025

Estadio: Juan Ramon Breve Vargas, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

OLIMPIA VRS MOTAGUA

Jueves 16 de octubre del 2025

Estadio: “Chelato Uclés”, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

