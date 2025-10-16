Un infartante empate en el Superclásico 287

En un vibrante Superclásico 287 de la historia, Olimpia y Motagua empataron 2-2 en el estadio Nacional de Tegucigalpa en un duelo que se jugó completamente bajo la lluvia.

Los “albos” ganaban desde los 12 minutos por la vía de penal, pero el Motagua lo igualó con gol de tiro libre del brasileño Kleber Oliveira a los 43, quien además adelantó a los “azules” al 85, pero el juvenil Derek Moncada lo rescató empatando al minuto 90 +4.

LAS ACCIONES:

Un clásico de poder a poder desde el primer minuto, con respeto futbolístico, pero con entereza de ambas oncenas que buscaron ganarle al vecino.

Olimpia aprovechaba la velocidad de Jorge Benguché y José Mario Pinto para provocar zozobra en la zaga visitante y en la primera al minuto 11, en una desatención Cristopher Meléndez, Pinto ingresa al área y cuando ve la salida de Marlon Licona se deja caer en el área, engañando al árbitro Nelson Salgado, quien decretó un penal dudoso en favor de los albos.

La falta la cobró magistralmente el colombiano Yustin Arboleda a los 12 minutos, engañando la estirada de Licona que se tiró al otro lado.

Olimpia tuvo otras ocasiones por desaciertos defensivos, un remate de Pinto, lo salvó milagrosamente Marlon Licona, que evitó en ese momento el 2-0.

Motagua la intentaba, pero no podía marcar hasta el minuto 43, una falta clara a Rodrigo Gómez en los linderos del área que sancionó Salgado.

La falta se esperaba que la cobrara Gómez, pero sorpresivamente la hizo el brasileño Kleber Oliveira, con un toque rasante ante el salto de la barrera y lo empataba espectacularmente.

En el segundo tiempo ambos equipos buscaron la victoria, pero tanto Menjívar como Licona surgían como figuras, evitando a toda costa más goles, aunque el Motagua nuevamente marcó a través del brasileño Oliveira a centro de Jhan Clever Portillo, adelantando a su equipo al minuto 85.

Cuando se daba por descontada la derrota de los “merengues”, apareció Derek Moncada en un tiro de esquina, una bola suelta que mandó a guardar al fondo de la red de Licona para igualar en forma espectacular al 90 + 4.

Olimpia se mantiene líder en solitario y evitó la segunda derrota del torneo, mientras Motagua fracasó en el intento de acercarse a los “merengues” en el debut de su técnico Javier López en los superclásicos del fútbol hondureño. (GG)

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, Elison Rivas, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Kevin Guity (Edwin Lobo) (65), Axel Maldonado (Agustín Mulet) (87), Jorge Álvarez, José Pinto (Kevin López) (87), Michaell Chirinos (Derek Moncada) (65), Jorge Benguché y Yustin Arboleda (Jerry Bengtson) (65).

Goles: Yustin Arboleda (12) (p) y Derek Moncada (90 +4)

Amonestados: Facundo Queiroz, Michael Chirinos y Derek Moncada.

Expulsados: No hubo

MOTAGUA (2): Marlon Licona, Christopher, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Clever Portillo, Marcelo Santos, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez (Giancarlo Sacaza) (90), Mathias Vázquez (Jorge Serrano) (60), Kleber Oliveira y Maicol Cabrera (Jefryn Macías) (52).

Goles: Kleber Oliveira (43 y 87)

Amonestados: Mathias Vázquez, Sebastián Cardozo, Rodrigo Gómez y Kleber Oliveira

Expulsados: No hubo

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

