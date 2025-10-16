Partido finalizado: Olancho FC (0) – (1) Juticalpa FC

Juticalpa FC logró ayer una importante victoria ante el Olancho FC, al que venció 1-0 , merced a la solitaria anotación de Cristian Altamirano en el denominado “derbi olanchano”, y con esto, además de dar un golpe de autoridad, también se mete a la pelea por alcanzar los puestos de repechaje.

LAS ACCIONES

Orgullo olanchano en juego. Olancho FC, la sensación del torneo, con apenas una derrota en once jornadas, intentaba seguir en lo más alto de la tabla para no perder de vista al Olimpia y al Marathón, pero lo hacía ante un urgido Juticalpa FC, con 4 juegos sin conocer la victoria y decidido a llevarse los tres puntos en el “derby pampero”.

Lo anterior obligó a ambos técnicos a echar mano de sus principales piezas y a imponer sus condiciones desde el inicio y aunque fue el “potro” que llevó la iniciativa, fue el cuadro “canechero” que pegó primero con certero gol de Cristian Altamirano con el que se pusieron a ganar 1-0 a los 20 minutos.

Los dirigidos de Humberto Rivera ya daban un golpe de autoridad y lejos de relajarse buscaron aumentar su ventaja, siguieron insistiendo, tanto que se desprotegieron en defensa y en una de esas su archirrival pudo igualar las acciones, sin embargo, Marlon Ramírez falló la más clara de la primera mitad al 38’, y con esto se fueron al descanso.

Maniatado por el juego ordenado con que finalizó los 45 minutos su rival, el técnico Reynaldo Tilguath, decidido realizar variantes en la complementaria, la formula le dio resultado, se adueñaron del balón y se fueron con todo en busca de la paridad, sus llegadas fueron interminables pero sus artilleros lucieron inertes ante la bien plantada defensa “canechera”.

Hay que reconocer que hasta el final el encuentro se inclinó a favor del Olancho FC que resultó más controlador, aunque sin plantear serio peligro, pero todo estaba para que el Juticalpa FC , se adjudicara una victoria muy trabajada ante su archirrival olanchano.

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLANCHO FC (0) – Harold Fonseca, Óscar Almendárez, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez (Ángel Villatoro 73’), Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Henry Gómez (José Domínguez 79’), Yeison Mejía (Omar Elvir 46’), Rodrigo de Oliveira (Carlos Small 65’), Juan Delgado, Marlon Ramírez

Técnico: Reynaldo Tlguath

Goles: No hubo

Amonestados: Yeer Gutiérrez, Juan Lasso, Juan Delgado, Óscar Almendárez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: Juan Ramon Breve Vargas, 5:15 p.m.

JUTICALPA FC (1) – Denovan Torres, Bryan Hernández, Junior García, Cesar Canales (David Mendoza 74’), Marcelo Canales (Norman Gaboriell 83’), Luis Hurtado, Teófilo Casildo, Cristhian Altamirano, Junior Lacayo (Carlos Fernández 74’), Roger Gonzáles, Axel Gómez (Elmer Guity 65’)

Técnico: Humberto Rivera

Goles: Cristhian Altamirano (20’)

Amonestados: Cristhian Altamirano, Junior Lacayo, Axel Gómez

Expulsados: No hubo

