México mejora y empata 1-1 con Ecuador

Con una versión dinámica y aguerrida, la selección mexicana de fútbol empató este martes 1-1 con Ecuador, en partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 jugado en el estadio Akron, en Zapopan, periferia de Guadalajara.

Germán Berterame, al minuto 3, con su primer gol como seleccionado, puso en ventaja a México.

Jordy Alcívar, al 20′, igualó de penal para Ecuador, que llegó a 13 partidos sin perder.

El equipo mexicano salió con ocho cambios en su once titular respecto al que presentó el sábado en la derrota por 4-0 ante Colombia. Sólo repitieron los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes y el medio escudo Erik Lira.

El partido tuvo un inicio inesperado con un fallo de Pedro Vite en la salida ecuatoriana. Berterame aprovechó la pifia y firmó el 1-0 frente el arquero Hernán Galíndez.

Ecuador consiguió su primera oportunidad al 5′ con un remate de John Yeboah que tapó el guardameta Raúl Rangel.

La escuadra azteca dominó y dejó ir oportunidades, como un tiro cruzado de Hirving Lozano y un remate que Julián Quiñones mandó a un lado del poste izquierdo.

Luis Romo abrió la puerta para el empate ecuatoriano al retrasar una pelota a su portero. Enner Valencia fue a presionar y terminó derribado por Rangel.

El árbitro tuvo que recurrir al VAR para señalar un penalti que Alcívar convirtió en el 1-1 engañando al cancerbero.

México se mantuvo incisivo y finalizó jugadas, como un tiro cruzado de Érick Sánchez, un cabezazo de Berterame a bocajarro que se fue encima del travesaño y un disparo de Israel Reyes que exigió la intervención de Galíndez.

Yeboah estuvo cerca marcar por Ecuador al 42′ con un zurdazo desde la línea frontal que se fue a un lado del poste derecho.

En el segundo tiempo, Rangel salvó a México en tres ocasiones: dos remates de Valencia en el área, al 54′ y al 59′, y un disparo de Alcívar al 70′.

En medio un tramo por momentos friccionado, hubo incluso un conato de bronca con empujones y manotazos al 71′, tras una dura falta de Érick Sánchez sobre el ecuatoriano Kendry Páez.

La última oportunidad clara fue para México con un disparo de Marcel Ruiz, que tapó Galíndez al 86′.

Los siguientes partidos de preparación de México serán el sábado 15 de noviembre contra Uruguay en Torreón, Coahuila, y tres días después frente a Paraguay en San Antonio, Texas.

Ecuador se medirá con Canadá el jueves 13 de noviembre en Toronto y el viernes 18 con Nueva Zelanda en Nueva Jersey.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel – Israel Reyes, César Montes (amonestado 74), Johan Vásquez, Mateo Chávez – Erik Lira, Luis Romo (Marcel Ruiz 61), Érick Sánchez (amonestado 71) (Alexis Gutiérrez 76) – Hirving Lozano (César Huerta 60), Germán Berterame (Santiago Giménez 61), Julián Quiñones (Alexis Vega 75). DT Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez – Ángelo Preciado (Kendry Páez 28), Joel Ordóñez, Yaimar Medina (amonestado 66) (Jhoanner Chávez 82), William Pacho – Alan Franco, Jordy Alcívar (amonestado 64), Pedro Vite (Patrik Mercado 68) – Alan Minda (Nilson Angulo 46), John Yevoah (John Mercado 81) – Enner Valencia (Leonardo Campana 68). DT Sebastián Beccacece.

Noticias Patrocinadas