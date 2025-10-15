Ardiente clásico sampedrano

La décima cuarta jornada del Toreo Apertura 2025-2026, continúa esta tarde con el duelo ente Platense y Victoria en el estadio Excélsior, mientras por la noche en el estadio Olímpico Maro Cofra Caballero, se disputa el clásico sampedrano entre Marathón y Real España.

La jornada concluye el jueves con dos clásicos, en el Juan Ramón Brevé, Olancho enfrenta al Juticalpa, mientas en el Nacional, Olimpia, espera al Motagua.

MARATHÓN VRS REAL ESPAÑA

Aunque no es habitual, ambos llegan en un buen momento apretando los primeros puestos de la tabla, pero es el Marathón el más urgido, el más cercano al Olimpia y ganar el clásico representa seguir firme en la idea de ganar las vueltas.

Real España ha mejorado últimamente, sobre todo con el buen accionar en la Copa Centroamericana y desea, antes de llegar a las semifinales, asestar un golpe duró al vecino y centenario, Marathón.

Duelo de pronósticos reservados, tomando en cuenta que los dos están bien dirigidos y tiene muy buenos planteles.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Olímpico, 6 de abril del 2025, se impuso Marathón con gol de Alexy Vega.

PLATENSE VRS VICTORIA

Es un duelo que promete grandes emociones a pesar de la hora, ya que ambos tienen ideas similares de buen fútbol y fútbol vertical, por lo que los aficionados que lleguen al estadio Excélsior se le garantiza un buen espectáculo.

Victoria llega urgido de sumar y si es de tres mejor para ir saliendo del sótano, pero Platense también tiene urgencia, no ha sumado tantos puntos en las últimas jornadas, aunque mantienen su buen estilo de juego, pero hoy debe ganar para calmar a sus parciales.

DATOS HISTÓRICOS

Partido más reciente en el estadio Excélsior, 5 febrero 2022, Victoria ganó 2-0 a Platense con goles de Marco Tulio Vega y Alexis Vega. (GG)

MARATHÓN VRS. REAL ESPAÑA

Miércoles 15 de octubre del 2025

Estadio: Olímpico Maro Cofra Caballero 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

PLATENSE VRS VICTORIA

Miércoles 15 de octubre del 2025

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

