Partido finalizado: Marathón (0)- (0) Real España

En un aburrido compromiso, con pocas emociones y cierto conformismo, los equipos Marathón y Real España, no se hicieron daño y quedaron en deuda con la clientela, al igualar 0-0 en partido celebrado ayer por la décima cuarta jornada del Torneo Apertura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Marathón y Real España se enfrentaban en un duelo de pronósticos reservados en el denominado clásico sampedrano, con un verde atravesando una gran temporada, en segundo lugar y al acecho de la cima, ante un aurinegro

motivado, clasificado en la Copa Centroamericana y que buscaba dar golpe de autoridad para aspirar a los primeros puestos.

Estos ingredientes hicieron que las expectativas de la afición fueran altas y comenzaron desde el inicio a exigir eso gol que rompiera la paridad, pero el problema en los primeros 20 minutos fue el acierto, puesto que el plan de ambos era evidentemente, esperar y salir a la contra, y lo anterior provocó escazas jugadas, mucha marca y ningún remate a portería.

Transcurridos los 45’, el juego continuó con idéntica partitura, malo, malísimo, demasiado que el Real España apenas tuvo una ocasión de gol, así como el Marathón, en un mano a mano de Jaylor Fernández ante el meta “Buba” López, que finalmente desperdició, una vez cumplida la primera parte para el olvido.

Luego de un pobre primer tiempo, al parecer únicamente el aurinegro decidió borrar la patética imagen mostrada al inicio y realizó una variante, intentando dar mayor movilidad a un encuentro que por lo visto, dejaba al “monstruo verde” conforme y satisfecho, puesto que el 0-0 lo mantenía en la segunda posición.

Completados los 80’, la afición ahí presente no aguantó más, y dedicó algunos silbidos a raíz del pobre espectáculo, las imprecisiones y el juego brusco marcaron el ritmo, sin embargo y hasta el 90’, no hubo reacción, no se hicieron daño y le quedaron debiendo emociones al compromiso. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MARATHÓN (0) – César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Jaylor Fernández (Thomas Sorto 57’), Francisco «Chelito» Martínez, Damín Ramírez, Isaac Castillo, Samuel Elvir, Odín Ramos (Odín Ramos 57’) y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 77’).

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: No hubo

Amonestados: Henry Figueroa

Expulsados: No hubo

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Olímpico Metropolitano, Tocoa, 5:15 p.m.

REAL ESPAÑA (0) – Luis López, Maylor Núñez (Edson Palacios 59’), Franklin Flores (Wesly Decas 59’), Devron García, Jhow Benavidez, Nixon Cruz (Bryan Moya 70’), Jack Baptiste, Yeison Moreno (Gustavo Moura 46’), Darixon Vuelto (César Romero 90’), Carlos Mejía, Anfronit Tatum

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: No hubo

Amonestados: Darixon Vuelto, Jack Baptiste

Expulsados: No hubo

