CD Choloma obligado a frenar a Lobos

La 14.ª jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional, comienza disputándose esta noche cuando el CD Choloma reciba a Lobos de la UPNFM en el estadio Rubén Deras.

La acción continúa el miércoles a las 3 p.m. con el duelo entre Platense y Victoria en el estadio Excélsior, mientras a las 7:30 p.m. en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero» se disputa el clásico sampedrano entre Marathón y real España

La fecha se cierra el jueves con el duelo entre Olancho y Juticalpa FC, clásico local en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, mientras Olimpia y Motagua se enfrentan en el Superclásico en el estadio Nacional.

CD CHOLOMA VRS. UPNFM

Un partido muy importante para CD Choloma, que mantiene una racha negativa de resultados, espera ganar por fin en casa ante un rival que en el papel no es nada fácil, aunque los aficionados locales ponen que es ganable.

Los universitarios están en zona de clasificación y necesitan ganar para solidificarse en el mismo, ya que un revés puede ser aprovechado por varios equipos que están cerca.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, el 3 de agosto de 2025, en el estadio Emilio Williams de Choluteca, empataron 2-2. Los goles «universitarios» los anotaron Roberto Moreira (p) y Junior Padilla, mientras los «maquileros» de Leider Anaya (p) y Axel Alvarado. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

CD CHOLOMA VRS UPNFM

Martes 14 de octubre del 2025

Estadio: Rubéen Deras, Choloma, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

