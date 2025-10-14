CD Choloma arrolla a Lobos en inicio de la fecha 14

El CD Choloma goleó 5-1 a Lobos de la UPN, en partido que abrió la jornada 14 de torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los “maquileros” con el gane saltaron del penúltimo lugar al octavo al llegar a 10 puntos y dejaron en el sótano a Génesis (9) y Victoria (5), pero antes del al inicio del juego con una pancarta y con varios minutos sin moverse en el campo exigieron el pago de su salario,

El partido tuvo un primer tiempo movido y lleno de goles, los de casa a pesar que iniciaron con protesta exigiendo su remuneración, demostraron su profesionalismo al entregarse al máximo en el campo.

A los 8 minutos Julio Bermúdez abrió el marcador al aprovechar un rebote del portero Celio Valladares tras un tiro libre.

Los universitarios se repusieron e igualaron las acciones por intermedio de su joven goleador Juan Martínez, quien de media vuelta fusiló al meta Jeison Truque para el 1-1.

La alegría fue corta para Lobos, ya que los de casa nuevamente se fueron arriba en el marcador en una gran jugada colectiva que definió Janier Bermúdez a los 32.

Dos minutos después un autogol de Pedro Gotay amplió el marcador 3-1 con remate de cabeza que dejó sin lugar la volada de Valladares.

En el segundo tiempo Salomón Nazar intentó despertar a su equipo con varios cambios, permutas que no dieron resultado.

El 4-1 a favor del Choloma lo Janier Bermúdez quien con barrida cerró un centro por la derecha. El lapidario 5-1 lo hizo Leider Anaya con un potente disparo que dejó parado a Valladares.

Al final la afición en el Rubén Deras terminó coreando paguen a los jugadores y felicitando la entrega de sus jugadores.

Alineaciones:

CD Choloma (5): Jeison Truque, Milton Núñez, Jonathan Córdova (Hesler Díaz 70’), Brayan Castillo (Leider Anaya 61’), Axel Alvarado (Jordi Franco 77’), Yehtson Chávez, Marco Aceituno, Johnny Leverón, Julio Bernárdez, Wilfredo Díaz (Luis Núñez 77’) y Janier Bermúdez.

Goles: J. Bernárdez (8’) y J. Bermúdez (32’ y 62’), P Gotay (34’ autogol) y L. Anaya (76’)

Amonestados: J. Córdova (15’), M. Núñez (46’)

Expulsados:

Lobos (1): Celio Valladares, Luis López (Raúl García 45’), Jeremy Rodas, Félix García, German Mejía, Roberto Moreira, Cristhian Gutiérrez, Edgar Vásquez (Geovanny Martínez 65’), Kilmar Peña (Júnior Padilla 45’), Pedro Gotay (Justin Ponce 45’) y Juan Martínez (Eliu López 65’).

Goles: J. Martínez (29’

Amonestados:

Expulsados:

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Rubén Deras

