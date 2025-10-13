Honduras golea a Haití y recupera el liderato

La selección de Honduras dio un gran paso en sus aspiraciones por llegar al Mundial 2026, al recuperar el liderato del grupo C del clasificatorio, tras golear 3-0 a la representación de Haití en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los nacionales no fueron ni la sombra del equipo que recibió a Costa Rica el pasado jueves en el Morazán, esta vez mostraron garra, entrega y sobre todo efectividad, y con el gane son primeros de la llave con 8 puntos, dejando a los haitianos con 5.

Fue un primer tiempo de ensueño, donde ni el más apasionado aficionado se imaginó gritar tres goles en menos de media hora, y ver a su selección dominar a placer a un rival que en teoría llegaba favorito.

A los 3 minutos Anthony Lozano uno de los cambios de Reinaldo Rueda en su alienación, dio el primer aviso al rematar dentro del área y hacer que el meta Johny Placide salvara su marco.

Los haitianos tuvieron su llegada y casi estuvieron a punto de abrir el marcador de no ser por Edrick Menjívar que salvó el remate de Dazen.

La alegría catracha inició al minuto 16, Rigoberto Rivas recibió solo y encaró al portero venciéndolo con remate elevado para el 1-0. Por unos minutos se vivió incertidumbre por la revisión del VAR, pero al final el central jamaicano decretó el tanto que desbordó alegría en las gradas del Nacional.

El 2-0 llegó en los botines de Anthony Lozano quien se fajó ante dos defensas y con disparo colocado mandó el balón al fondo de la red al minuto 26.

Honduras amplió el marcador a 3-0 tras una jugada de Andy Najar por la derecha que culminó Romell Quioto con más coraje que técnica por la izquierda a los 39’.

En el complemento Honduras tuvo cerca de aumentar el marcador con cabezazo de Arriaga que hizo volar al meta Placide.

Rueda buscó refrescar su equipo lo que aprovechó Haití para buscar descontar, pero Menjívar se mostró atento al contener los ataques caribeños.

Antes del final Alexy Vega buscó el cuarto gol, pero el portero de puños salvó su disparo.

Ahora Honduras depende de sí misma para poder avanzar de forma directa en los juegos finales que será en noviembre y donde visitará a Nicaragua y Costa Rica.

Alineaciones:

Honduras (3): Edrick Menjívar, Andy Najar, Getsel Montes (Luis Vega 73’), Marcelo Santos, Joseph Rosales, Deybi Flores, Kervin Arriaga, Romell Quioto (Alexy Vega 81’), Rigoberto Rivas (José Mario Pinto 74’), Luis Palma (Carlos Pineda 73’) y Anthony Lozano (Jorge Benguché 87’).

Goles: R. Rivas (17′), A. Lozano (26’) y R. Quioto (39′). K. Arriaga (90’)

Amonestados: L. Palma (47’), R. Quioto (70’)

Expulsados:

Haití (0): Johny Placide; Ricardo Ade, Garven Metusala (H. Delcroix 45’), Derrick Etienne (L. Pierre 45’), Martin Experiencie, Duckens Nazon (R. Providence 62’), Jean Ricnear (L. Deedson 85’), Danley Jean Jacques, Franztdy Pierrot (W. Pacius 87’), Josué Casimir y Jean-kevin Duverne.

Goles: No hubo

Amonestados: J. Casimir (57’)

Expulsados:

Árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Estadio: Nacional

