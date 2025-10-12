Prohibido empatar o perder

La selección nacional de Honduras se juega esta noche el boleto directo al United 2026, al recibir a la peligrosa Haití, país que ha crecido y que puntearía en Honduras asumiría el favoritismo de clasificar a la justa mundial.

Haití lidera el grupo C con cinco puntos por mejor diferencia de goles que Honduras, mientras siguen atrás los ticos con 3 y Nicaragua con uno.

HONDURAS VRS HAITÍ

Todo el trabajo de tres años pueden finiquitarse a bien o mal, esta tarde cuando la bicolor reciba a la peligrosa Haití, llena de jugadores franceses que militan en Europa, Sudamérica y la MLS.

Honduras que no ha sido tan potencia como se esperaba con un ataque pobre de dos goles en tres partidos, esperan ganar para recuperar el liderato a falta de dos fechas que deberá afrontar de visita en Managua y San José.

Si nos basáramos en historia y tradición, los antillanos llegan de víctimas, pero la realidad es otra, es un equipo peligroso que Honduras debe cuidar, aunque defensivamente hablando, suma cinco partidos eliminatorios sin permitir gol ante rivales débiles en su mayoría.

Para la Bicolor podría ser un mito histórico ganarle por segunda vez a Haití tal como sucedió hace casi 44 años, pero el ataque hondureño ha sido pobre en eliminatoria, uno de los más bajos de la historia, donde únicamente golearon 6-1 a domicilio a Bermudas.

La bicolor debe ser más intensa y ser más agresiva, para ganar con solvencia en casa, pero seguramente Reinaldo Rueda tomará precauciones, ya que los veloces haitianos en el contragolpe nos pueden liquidar.

El orden táctico y la garra pueden ser la base del éxito, pero además jugando fino al pie con una alineación de jugadores finos, con juego bonito y de pase corto con paredes para tumbar a la zaga fuerte caribeña, que llega Honduras por uno o tres puntos para buscar la clasificación soñada que se les niega desde Alemania 1974, donde fueron los representantes de CONCACAF.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en el estadio Nacional de Tegucigalpa, 3 de noviembre de 1981, Honduras goleó a los caribeños 4-0 con goles de David Bueso (36),

Jorge «Indio» Urquía (40), Eduardo “Tony” Laing (64) y Roberto Figueroa (QDDG) (74). (GG)

EL CAMINO DE HONDURAS AL MUNDIAL:

6 de junio de 2024, Tegucigalpa, Honduras 3-1 Cuba

9 de junio de 2024, Devonshire, Bermudas 1-6 Honduras

7 de junio de 2025, Georgetown, Islas Caimán 0-1 Honduras

10 de junio de 2025, Tegucigalpa, Honduras 2:0 Antigua y Barbuda

5 de septiembre de 2025, Willemstad, Haití 0-0 Honduras

9 de septiembre de 2025, Tegucgalpa, Honduras 2-0 Nicaragua

9 de octubre de 2025, San Pedro Sula, Honduras 0-0 Costa Rica

GOLEADORES CATRACHOS:

Edwin Rodríguez (2), Kervin Arriaga, Rubilio Castillo, Anthony Lozano, Getsel Montes, Andy Najar, Bryan Róchez, David Ruiz, Alexy Vega y Luis Fernando Vega.

UNITED 2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS. HAITIÍ

Lunes 13 de octubre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 6:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Oshane Nation

