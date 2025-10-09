Honduras con todo para ganar clásico centroamericano

Si hay una selección que ha complicado a Costa Rica en eliminatorias mundialistas ha sido Honduras, desde 1962 hasta la fecha, ya que lo dejó sin Copa del Mundo en 1968, 1974, 1982, 1986, 1994 y 2010.

Hoy la cita es en el estadio general Francisco Morazán de san Pedro sula, donde curiosamente la bicolor catracha no le ha podido ganar a Costa Rica, hay dos empates, rumbo a Alemania 2006 y Rusia 2018

HONDURAS VRS COSTA RICA

Siempre es un partido muy atractivo, de mucha rivalidad en donde ambos protagonistas apuntan con prudencia al triunfo, Honduras con ventaja de dos puntos espera sacar los tres puntos y acercarse al mundial, mientras los ticos buscan puntuar para mantener la distancia y en el próximo juego acercarse o pasarle a la bicolor catracha.

En la afición hay un triunfalismo casi total, pero en los jugadores hay prudencia, ellos reconocen que el rival no es sencillo y que el ambiente puede favorecer, pero si ellos no hacen las cosas mejor que los ticos que vienen con jugadores experimentados como Keylor Navas, Celso Borges, Kendall Waston, entre otros, el optimismo puede desembocar en decepción.

Honduras tiene bajas muy sensibles en defensa, Denil Maldonado y Julián Martínez, y esa es la gran duda que genera el partido ante los ticos que contarán con jugadores letales como Manfred Ugalde y Alonso Martínez, quienes estarán atentos a cualquier descuido de la improvisada zaga de Reinaldo Rueda.

El equipo nacional llega con ligera ventaja con un proceso sin parar por Rueda, donde con aciertos y desaciertos, hay más trabajo que en los ticos que tuvieron inicialmente al argentino Gustavo Alfaro, su paisano Claudio Vivas y ahora están con el mexicano Miguel Herrera, con quien han tenido altos y bajos, pero que hoy rinde su examen final.

La bicolor con el apoyo total espera sumar los tres puntos, pero está en sus jugadores y la estrategia del colombiano Rueda ver si concretizan el favoritismo o decepcionan a una afición ilusionada con la copa del Mundo.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el estadio Morazán, 28 marzo 2017, empataron 1-1, gol catracho de Anthony Lozano y el tico de Kandal Waston, ambos estarán en el juego de hoy. (GG)

PATERNIDAD CATRACHA EN CASA:

De 12 partidos eliminatorios en territorio en tres estadios, Nacional de Tegucigalpa, Olímpico Mario Cofra Caballero y General Francisco Morazán Honduras ha ganado 7 (cinco en el nacional y dos en el Olímpico), empató 4 (dos en el Morazán, y uno en el nacional y en el Olímpico Maro Cofra Caballero) y perdió una sola vez en el nacional.

LOS PARTIDOS

4 septiembre 1960, Nacional, Honduras 2-1 Costa Rica

22 diciembre 1968, Nacional, Honduras 1-0 Costa Rica

3 diciembre 1972, Nacional, Honduras 2-1 Costa Rica

17 noviembre 1980, Nacional, Honduras 1-1 Costa Rica

8 septiembre 1985, Nacional, Honduras 3-1 Costa Rica

5 diciembre 1992, Nacional, Honduras 2-1 Costa Rica

1 julio 2001, Nacional, Honduras 2-3 Costa Rica

17 noviembre 2004, Morazán, Honduras 0-0 Costa Rica

12 agosto 2009, Olímpico, Honduras 4-0 Costa Rica

11 octubre 2013, Olímpico, Honduras 1-0 Costa Rica

28 marzo 2017, Morazán, Honduras 1-1 Costa Rica

7 octubre 2021, Olímpico, Honduras 0-0 Costa Rica

ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS COSTA RICA

Jueves 9 octubre 2025

Estadio: General Francisco Morazán, SPS, 8 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Walter López (Guatemala)

