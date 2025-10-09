Honduras iguala con Costa Rica y pierde la cima

La selección de Honduras desaprovechó una gran oportunidad de dar un paso firme al Mundial 2026, al empatar de local 0-0 ante Costa Rica, en partido de la jornada tres del grupo C de la eliminatoria.

Con un estadio Morazán a reventar, los catrachos no tuvieron garra, empuje y cayeron en el juego del rival que sumó un punto de oro.

Con la paridad Honduras llegó a cinco puntos y ahora es segunda del grupo por diferencia de goles, la llave la lidera Haití que goleó de visita 3-0 a Nicaragua llegando a 5 unidades y en tercer lugar marcha Costa Rica con 3.

LAS ACCIONES

Fue un primer tiempo para el olvido, sin emociones, sin disparos a los marcos y donde el equipo nacional fue neutralizado por el sistema de los visitantes que se dedicaron a marcar y perder tiempo.

Andy Najar y Joseph Rosales fueron bloqueados en las bandas, Jorge Álvarez no pudo hilvanar y alimentar a los delanteros, y Kervin Arriaga y Deybi Flores tuvieron batallas campales en el medio.

Un disparo elevado de Jorge Benguché y otro de Quioto tras dejar la marca de Alexis Gamboa, fue lo más cercano de los catrachos al marco de Keylor Navas en la primera parte.

En el segundo tiempo los catrachos mejoraron en actitud, Rueda intentó darle dinamismo a su equipo haciendo ingresar a Alex López, José Pinto, Alexy Vega y refrescando el ataque con Arboleda, pero no fue suficiente para poder romper el cerrojo defensivo de los ticos.

La emoción se vivió en los minutos finales, Costa Rica estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Álvaro Zamora que se estrelló en el horizontal y enmudeció el estadio.

El primer ataque de los hondureños que hizo entrar en juego directo a Keylor Navas fue al minuto 82 con un centro de Rosales y seguidamente un disparo de Pinto que sin problemas contuve en meta trimundialista.

Al final Honduras no pudo aprovechar su localía y sumo un agridulce punto que mantienen con vida a los costarricense.

Alineaciones:

Honduras (0): Edrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes (Luis Vega 65’), Marcelo Santos, Joseph Rosales; Deybi Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez (Alexander López 60’); Romell Quioto (Alexy Vega 77’), Luis Palma (José Pinto 77’) y Jorge Benguché (Yustin Arboleda 60’).

Goles:

Amonestados: G. Montes (25’)

Expulsados:

Costa Rica (0): Keylor Navas; Jeyland Mitchell (Carlos Mora 45’), Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Orlando Galo, Aaron Murillo (Allan Cruz 90+2’), Jocimar Alcócer; Alonso Martínez (Álvaro Zamora 70’) y Manfred Ugalde (Hazel Quiros 45’).

Goles:

Amonestados: O. Galo (35’), M. Ugalde (44’) y A. Gamboa (66’)

Expulsados:

Árbitro: Walter López (Guatemala)

Estadio: Morazán

