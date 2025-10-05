Olimpia defiende liderato en el Emilio Williams

La jornada 13 se cierra con dos interesantes e importantes partidos, donde está en juego los puestos de liguilla.

En el estadio Emilio Williams de Choluteca a las 5:15 p.m, Lobos de la UPNFM reciben al campeón y líder del fútbol hondureño, mientras a las 7:30 p.m en el estadio Morazán, Real España recibe al Platense.

UPNFM VRS OLIMPIA

Olimpia a pesar de las bajas de sus cinco seleccionados siempre parten de favoritos, pero el doctor Salomón Nazar buscará la fórmula para dejar los tres puntos en casa, ya que los universitarios apuntan a la liguilla y el Emilio Williams debe ser fortín para arrancar puntos impensados ante los grandes.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, jugando en el estadio Nacional, Olimpia triunfó 2-0, con goles del colombiano Yustin Arboleda y Albert Elis.

REAL ESPAÑA VRS. PLATENSE



Platense es un equipo incómodo y ante Real España lo puede volver a mostrar hoy, a pesar de que los «selacios» no tendrá a su capitán Georgie Welcome, pero recuperan a Carlos «Chuy» Pérez, el acompañante perfecto del goleador Erick Puerto.

La realeza que necesita ganar en Liga acusa la baja de los seleccionados Dixon Ramírez, Luis López y Franklin Flores, pero tienen en su plantel jugadores capaces para hacerle frente a un partido que no será nada sencillo ante el primer campeón nacional.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta se jugó en el Morazán, Platense lo hizo de local y ganó 2-1 con goles de Erick Puerto y Eduardo Urbina. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM VRS OLIMPIA

Domingo 5 octubre 2025

Estadio: Emilio Williams Agasse, Choluteca, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

REAL ESPAÑA VRS PLATENSE

Domingo 5 octubre 2025

Estadio: Francisco Morazán, S.P.S.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

