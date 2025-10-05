Barcelona pierde el liderato al ser goleado

– El Barcelona perdió el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde estuvo perdido en la primera parte y en la segunda perdonó sus opciones de empatar, lo que no hizo el Sevilla, que vuelve a ganar a los azulgranas diez años después.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (m.13) y un gol de Isaac Romero (m.36), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda, los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, pusieron el sorprendente 4-1. EFE

Alineaciones:

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Rubén Vargas, Sow, Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

Barcelona FC: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Lewandowski. EFE

