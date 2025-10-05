Real España remonta a Platense y sube en la tabla

La “máquina” del Real España con remontada de 2-1, venció al Platense en el estadio Morazán y dio el salto al cuarto lugar del torneo Apertura.

Los dirigidos por el técnico costarricense Jeaustin Campos tuvieron una semana de muchos frutos, primeros lograron el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana y su boleto directo a la Copa de Campeones de la Concacaf, y con el gane ayer ante los porteños se ubican entre los cuatro mejores del Apertura.

El partido que dio fin a la fecha 13, inició con 15 minutos de retraso debido a la fuerte lluvia, y a pesar del clima los protagonistas brindaron un entretenido y reñido encuentro.

Los porteños con un golazo de Ofir Padilla abrieron el marcador al minuto 13. El volante recibió dentro del área y con disparo potente y elevado dejó parado al portero Onan Rodríguez para enmudecer el Morazán.

La reacción de los aurinegros no se hizo esperar, y se fueron con todo en busca la paridad y seguidamente bombardearon el marco el meta colombiano Javier Orobio. Primero intentó Nixon Cruz con disparo cruzado, luego Edson palacios de larga distancia y seguidamente el colombiano Yeison Moreno de media vuelta.

Platense tuvo para aumentar el marcador, Aldo fajardo fusiló a Rodríguez, y el meta de puños evitó el segundo gol de los porteños, acción que al final pesaría.

En el segundo tiempo la “máquina” mejoró con el ingreso de sus estelares y rápidamente igualaron las acciones.

El colombiano Mejía de cabeza puso el 1-1 al minuto 48. La remontada de los sampedranos llegó a los 70 minutos. Welsy Decas tirando en ataque conectó dentro del área para poner el 2-1 del triunfo.

Alineaciones:

Real España (2): Onan Rodríguez, Devron García, Jhow Benavidez (Daylor Cacho 88’), Nixon Cruz (Carlos Mejía 76’), Jean Baptiste, Yeison Moreno (Darlin Mencía 88’), Wesly Decas, Edson Palacios, Anfronit Tatum, Ángel Girón (Brayan Moya 45’) y Mike Arana (Darixon Vuelto).

Goles: Y. Moreno (48’) y W. Decas (70’)

Amonestados: A. Tatum (10’), J. Campos (37’), N. Cruz (45’) y B. Moya (78’)

Expulsados:

Platense (1): Javier Orobio, Rubén García, Aldo Fajardo (Esteven Varela 85’), Ofir Padilla (Eduardo Urbina 75’), José López (Jeferson Castillo 85’), Brandon Santos, Manuel Salinas, Pavel Johnson, Samuel Pozantes, Carlos Pérez (Alexander Álvarez 85’) y Yesion Arriola (Erick Puerto 45’)

Goles: O. Padilla (13’),

Amonestados: R. García (64’), S. Pozantes (72’)

Expulsados:

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Morazán

