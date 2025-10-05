Partido finalizado: Lobos UPN (1) – (2) Olimpia

Un golazo de Dereck Moncada y otro de Kevin López, bastaron para afianzar al Olimpia aún más en a punta del campeonato, al derrotar 2-1 a los Lobos de la UPNFM, en un atractivo duelo por el cierre de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Con un retraso de dos horas debido a tormenta eléctrica en la zona sur, los Lobos de la UPNFM recibían a Olimpia, con cierta obligación por sumar los tres puntos, tomando en consideración que el albo llegaba con cinco bajas concentrados con la bicolor nacional.

Inmejorable oportunidad para Salomón Nazar, un triunfo lo enviaba a la cuarta posición, el problema era que el campeón nacional también urgía de la victoria para alejarse en la cima del Marathón, su más cercano perseguidor.

Lo anterior obligó a que las expectativas fueran altas, con dos equipos decididos al ataque, sin embargo, hasta la primera media hora un disparo de tiro libre mediante Justin Ponce fue la ocasión más clara que tuvo “la manada” en la meta del portero Andrés Salazar.

Los restantes minutos mejoraron y el albo tímidamente intentó reaccionar, pero el cuadro estudioso se mostraba mejor y su insistencia dio sus frutos al 39’, después de una falta penal que convirtió en gol Roberto Moreira y con esto decretar el 1-0 con que finalizaba la primera mitad.

De vuelta a las acciones el técnico Eduardo Espinel, movió sus piezas y se fue con todo en busca del gol de la paridad, y así llegó el “correctivo” al “irrespetuoso” cuadro naranja, al 56’, instancia para la que un zapatazo de Dereck Moncada decretó el 1-1 en el compromiso.

Intentó reaccionar la UPN, pero al 75’, Kevin López sellaría la historia del juego con un golazo que además de poner el definitivo 2-1 para los merengues, también los dejó como líderes en solitario del certamen liguero. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

LOBOS UPNFM (1) – Celio Valladares, Geremy Rodas, Luis López, Félix García (Marcos Morales 46’), Enrique Vásquez, Juan Martínez (Kilmar Peña 59’), Roberto Moreira, Cristhian Gutiérrez (Pedro Gotay 84’), Germán Mejía, Justin Ponce, Eliú López (Andy Hernández 63’)

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Roberto Moreira (39’ penal)

Amonestados: Eliú López, Justin Ponce, Cristhian Gutiérrez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Emilio Williams

OLIMPIA (2) – Andrés Salazar, Carlos Sánchez (Elison Rivas 65’), Facundo Queiroz (Emanuel Hernández 46’), José García (Marco Montiel 84’), Edwin Lobo, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Maynor Arzú (Solani Solano 66’), Kevin López, Dereck Moncada, Jerry Bengtson (Bryan Saenz 79’).

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Dereck Moncada (56’), Kevin López (75’)

Amonestados: Facundo Queiroz, Andrés Salazar, José García

Expulsados: Andrés Salazar

Noticias Patrocinadas