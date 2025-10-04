Villarreal y el Bernabéu miden la reacción del Real Madrid

El Real Madrid vuelve a la Liga tras la goleada sufrida en el derbi el pasado sábado (5-2), después de un viaje de ida y vuelta casi 14.000 kilómetros a Almaty (Kazajistán) y con incendios por apagar de Xabi Alonso, para recibir a un Villarreal con solo dos puntos menos que el conjunto blanco y que, en caso de ganar por tercera vez en su historia en el Santiago Bernabéu, dormiría como líder.

Busca Xabi Alonso la reacción de su equipo en otra prueba de nivel. Solventado el partido ante el Kairat con goleada (0-5), el técnico salió al paso en la previa del encuentro ante el Villarreal de las informaciones que apuntaban a que Fede Valverde no quería jugar de lateral derecho y Rodrygo Goes de extremo por banda derecha.

Las declaraciones previas al partido de ‘Champions’ de Fede Valverde, asegurando que no nació para ser lateral derecho y que no es una posición que le guste, aunque sí dijo que jugaría donde el entrenador le requiriera, unidas a su nulo protagonismo en forma de minutos durante el partido y su pasotismo en el calentamiento, hicieron saltar las alarmas.

“Ningún jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición”, aseguró Xabi Alonso, a la vez que mandó un mensaje público a Valverde por su no participación durante el rondo de suplentes previo al partido ante el Kairat: “Quiero que todos participen”.

Días en los que el segundo capitán del Real Madrid ha estado en el foco. También lo estará sobre el terreno de juego ante el Villarreal en el que, eso sí, apunta a jugar en el centro del campo; lo que dejaría a Raúl Asencio repitiendo en el lateral derecho mientras que Militao, recuperado del golpe en el derbi, sería el acompañante de Huijsen en el centro de la zaga; y Álvaro Carreras recuperará su puesto de titular en el lateral izquierdo en detrimento de Fran García.

El centro del campo, con Tchouaméni junto a Valverde, guarda la duda de un integrante. Jude Bellingham, titular en el derbi pero falto de ritmo; y Arda Güler, con una gran conexión con Mbappé, al que ha dado cuatro asistencias; se juegan un puesto. Eso sí, el turco, jugando como falso extremo derecho, podría compartir titularidad con el inglés, lo que dejaría a Franco Masantuono en el banquillo.

En la delantera, un fijo, el único futbolista de campo con pleno de titularidades hasta el momento: Kylian Mbappé y sus 13 goles en nueve partidos, lo que supone que el 56,5% de los goles del Real Madrid son suyos. Y en su acompañante reside la otra duda de Xabi Alonso.

Cuatro titularidades seguidas para Vinícius, quien previamente esta temporada no había encadenado más de dos, contrastan con un Rodrygo que le sustituyó los últimos 20 minutos en Almaty y dio una asistencia.

Los brasileños vuelven a jugarse un puesto en el once titular en un partido de entidad que medirá la reacción del Real Madrid tras la primera crisis de la temporada.

En frente, un Villarreal que llega al Bernabeu con el reto de sumar su tercera victoria en este estadio en su historia, lo que además supondría superar al equipo blanco en la tabla clasificatoria y pasar la noche como líder.

Los de Marcelino vienen de una racha de tres victorias seguidas en el campeonato liguero, a lo que se suma el empate ante la Juventus en la Liga de Campeones.

El equipo castellonense está en uno de sus mejores momentos, aunque todavía sigue sufriendo en el capítulo de lesiones, ya que sigue sin poder contar con jugadores de peso como Juan Foyth, Gerard Moreno, Pau Navarro y Ayoze Pérez; a los que se suman Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración desde la pretemporada.

La gran duda de cara a este partido, es saber qué cambios en el once va a hacer el técnico, que anunció que los habría, tras el desgaste que acumula el equipo en las últimas semanas.

La primera duda reside en la portería, ya que parece que a partir de ahora puede haber cambio en cualquier momento. Tras la titularidad de Arnau en la ‘Champions’, lo lógica sería que Luiz Júnior recupere la titularidad en LaLiga. (EFE)

