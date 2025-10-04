Motagua busca reponerse ante Génesis

Luego de la dolorosa y frustrante derrota por Copa Centroamericana a manos de la Liga Deportiva Alajuelense, el Fútbol Club Motagua, cambia de chip y buscar reivindicarse en Liga al recibir al Génesis de La Paz.

En La Ceiba, el Victoria quiere seguir en alza al recibir al Olancho FC.

La jornada se cierra el domingo con la visita del campeón Olimpia a Choluteca donde encara a Lobos UPNFM y el Real España cierra la misma recibiendo al Platense.

MOTAGUA VRS. GÉNESIS

Para Motagua es vital ganar y meterse de lleno a la liguilla, pero Génesis que juega bien con el brasileño Fernando Mira, pero los resultados no llegan y hoy buscaran arruinarle la noche a un Motagua que tendrá la baja de todos los seleccionados en un estadio que no promete lleno, por la decepción de la afición por la derrota en Concacaf.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, 26 julio 2025, en el estadio Roberto Suazo Córdova, el Génesis venció 2-1 a Motagua con goles de Ángel Tejeda y Jonathan Paz, mientras el descuento azul de Óscar Padilla Discua.

VICTORIA VRS OLANCHO FC

Los «jaibos» del Victoria han mejorado y han anotado goles, a diferencia de los primeros 10 juegos, pero urgen ganar para de una vez por todas salir del sótano y afrontar la segunda vuelta con otro objetivo.

Lo vital para los «jaibos» es ganar en casa, todavía no se estrena en su regreso al estadio Ceibeño y sería genial hacerlo ante un gran rival como Olancho FC que no tendrá a los seleccionados Alex López y Deyron Martínez.

DATOS HISTÓRICOS:

En la primera vuelta, el 27 de julio en el estadio Marcelo Tinoco, Olancho FC goleó 3-0 a Victoria con goles de Nelson Muñoz, Rodrigo Olivera y Yemerson Cabrera. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS OLANCHO

Sábado 4 octubre 2025

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

MOTAGUA VRS GÉNESIS

Sábado 4 octubre 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Guity

