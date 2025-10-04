Samuel Card rescata punto para Victoria con golazo

LA CEIBA. Victoria estuvo a punto de perder nuevamente en Liga, al empatar 2-2 contra Olancho, con un milagroso gol al minuto 90 +5 a través de un golazo de Samuel Card.

El otro gol “jaibo” lo había anotado el mexicano Yahir Delgadillo (4), mientras las anotaciones visitantes fueron de Marlon Ramírez (59) y Diego Rodríguez (84)

EL JUEGO:

Fue un partido de alternativas, sobre todo en la primera mitad, condicionado al gol inicial donde el mexicano Delgadillo había errado en primera instancia, pero en el rebote la mandó a guardar al fondo de la red.

Olancho quiso reaccionar, pero no pudo igualar en toda la primera mitad, teniendo buenas ocasiones de gol como las que tuvieron los locales, que lucieron bien atrás en la primera mitad.

Los visitantes desde el primer minuto buscaron la igualada, pero Humberto Acevedo y la zaga “jaiba” lo evitaba hasta que Marlon Ramírez aprovechó en un gran pase de Rodrigo de Oliveira para empatar el marcador al minuto 59.

Ese gol bajó los ánimos de Victoria, que daba libertades, incluso se salvó en dos ocasiones con goles anulados al panameño Carlo Small.

Ese dominio pampero se transformó en ventaja en un centro de Omar Elvir que definió de derecha Diego Rodríguez ante la vista y paciencia de Pablo Cacho.

Cuando aparentaba que el partido lo ganaba Olancho, en el último suspiro sucedió lo inesperado, una bola suelta la prendió como venía Samuel Card y el balonazo se coló en el ángulo superior derecho de Gerson Argueta que voló para adornar el golazo con qué victoria rescató un punto que tenía perdido. (GG)

FICHA TÉCNICA:

VICTORIA (2): Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Ángel Barrios, Wysdom Quayé, Samuel Card, Geovanni Bueso (Ángel Cruz) (46), Carlos Matute (Carlos Bernárdez) (46), Walter Martínez, Segundo Granja (Yunni Dolmo) (55) (Dester Mónico) (79), Avner Portillo y Yahir Delgadillo (Luis Franco) (72).

GOLES: Yahir Delgadillo (4) y Samuel Card (90 +5)

AMONESTADOS: Avner Portillo

EXPULSADOS: Ninguno.

OLANCHO FC (2): Gerson Argueta, Óscar Almendares, Juan Lasso, Omar Elvir, Edgar Benítez (Juan Delgado) (46), Diego Rodríguez, Henry Gómez (Denis Andino) (76), Marlon García (Lisandro Gutiérrez) (46), Yemerson Cabrera (Marlon Ramírez) (46), Rodrigo Olivera (Carlos Small) (69) y Roger Reyes.

GOLES: Marlon Ramírez (59) y Diego Rodríguez (84)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Ceibeño

