Solvente victoria de Real Madrid

El Real Madrid vuelve a la Liga tras la goleada sufrida en el derbi el pasado sábado (5-2), después de un viaje de ida y vuelta casi 14.000 k lailómetros a Almaty (Kazajistán) y con incendios por apagar de Xabi Alonso, para recibir a un Villarreal con solo dos puntos menos que el conjunto blanco y que, en caso de ganar por tercera vez en su historia en el Santiago Bernabéu, dormiría como líder.

En frente, un Villarreal que llega al Bernabeu con el reto de sumar su tercera victoria en este estadio en su historia, lo que además supondría superar al equipo blanco en la tabla clasificatoria y pasar la noche como líder.

Los de Marcelino vienen de una racha de tres victorias seguidas en el campeonato liguero, a lo que se suma el empate ante la Juventus en la Liga de Campeones.

ALINEACIONES:

REAL MADRID: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eder Militar, Dean Hujsen, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Vinicius y Kyliam Mbappe.

VILLARREAL: Arnau Tenas, Mouriño, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona, Buchanan, Santiago Comesaña, Güeyes, Thomas Partey, Moleiro, Oluwaseyi.

GOLES:

Vinicius adelanta al Real Madrid, minuto 47

Vinicius aumenta la cuenta, minuto 69, de penal.

Gorges Mikatauzed, descuenta minuto 73.

Kyliam Mbappé, marca el tercero por el Madrid

Noticias Patrocinadas