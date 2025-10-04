Sufrido triunfo del Motagua

En una noche lluviosa y llena de goles, el Motagua limpió un poco su imagen al vencer a Génesis 4-3 en un duelo que casi se le complicó al final del mismo por la lesión del portero y capitán, Marlon Licona.

Por Motagua, todos los goles fueron extranjeros, los uruguayos Maicol Cabrera (14 y 45 +2) y Sebastián Cardozo (40) y el brasileño Kleber Oliveira (89).

Las anotaciones visitantes de Ángel Tejeda (20), Williams Moncada (77) y Jefrey Mirada (90 +2).

EL JUEGO:

En sí, Motagua con un equipo alternó tuvo más actitud con dos jóvenes que sumaron minutos como sub-20, Jonathan Argueta y Jordan García, quienes cumplieron su rol en el juego.

Producto de ello se adelantaron a los 14 minutos en una gran asistencia Mathias Vázquez que atentamente el uruguayo Cabrera anidó en la red.

A pesar de ese gol, Génesis ripostó y comenzó a inquietar al pórtico de Marlon Licona y Ángel Tejeda en gran pase del colombiano Juan Riascos empató el marcador a los 20 minutos.

Ese gol fue un duro golpe para Motagua, pero tardaron 20 minutos en volver a anotar a través de una gran jugada de Jonathan Argueta, quien con centro fino habilitó al central Cardozo para volver a poner en ventaja a los “azules”.

Faltaba el tercero, llegó cinco minutos después en una buena incursión de Jefry Macías quien conectó con Cabrera, quien sumaba su segundo de la noche.

En el segundo tiempo, Génesis se fue en busca del empate inquietando de más a Licona quien por exceso de trabajo se lesionó y tuvo que salir al minuto 69.

El joven Jhon Turcios hizo su debut, no entró nervioso, pero a los 8 minutos recibió un golazo de Williams con remate desde fuera del área.

Ese gol calaba hondo en el plantel azul que se lanzó al ataque buscando más goles, cayendo el mismo en una gran jugada del panameño Jorge Serrano que habilitó al brasileño Kleber Oliveira, quien de testa volvió al gol al minuto 89.

El parido tuvo cierre de infarto, Génesis no sedaba por vencido y buscó la igualada, descontando Jefry Miranda en jugada individual y anotaba ante vista y paciencia de la zaga “azul” anotaba al minuto 90 +2.

Motagua ya es cuarto con 18 puntos, mientras Génesis sigue hundido en la novena plaza con nueve puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (4): Marlon Licona (Jhon Turcios) (69), Jonathan Argueta, Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo, Jordan García (Jonathan Núñez) (85), Luis Meléndez (Jorge Serrano) (61), Rodrigo Gómez, Jefryn Macías (Kleber de Oliveira) (74), Mathias Vázquez (Carlos Mejía) (46) y Maicol Cabrera.

GOLES: Maicol Cabrera (14 y 45 +2), Sebastián Cardozo (40) y Kleber Oliveira (89)

AMONESTADOS: Giancarlo Sacaza y Jhon Turcios.

EXPULSADOS: Ninguno

GÉNESIS (3): Ronaldo Balanta, Gabriel Araujo, Ismael Santos, Antonio Polidoro (Moisés Rodríguez) (46), Christopher Fonseca, Hebert Núñez (Williams Moncada) (46), Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Allan Flores (Ángel Palomo) (38) (Carlos Arzú) (66), Ángel Tejeda y Juan Riascos (Jefrey Miranda) (72).

GOLES: Ángel Tejeda (20), Williams Moncada (77) y Jefrey Miranda (90 +2)

AMONESTADOS: Héctor Castellanos y Jefrey Miranda

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Julio Guity

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

