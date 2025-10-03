Juticalpa por su revancha

En la primera vuelta el Juticalpa FC sufrió una humillante derrota 7-0 de Marathón en el Yankel Rosenthal, ya que no pudo inscribir jugadores, ni a su entrenador José Humberto Rivera, por lo que esta noche que reciben a los «verdes» en el Juan Ramón Brevé Vargas van con todo por la revancha y derrotarlos en juego que será dirigido por el árbitro Kevin Ulloa.

El sábado continúa la acción con el duelo entre Victoria y Olancho en el estadio Ceibeño, mientras en Tegucigalpa, Motagua enfrentará a Génesis.

El domingo se cierra la acción, en Choluteca, Lobos de la UPNFM espera al campeón Olimpia, mientras en San Pedro Sula, Real España enfrentará a Platense.

JUTICALPA VRS MARATHÓN

Juticalpa es de los mejores equipos después de la jornada 2, lastimosamente por malos manejos administrativos perdió cuatro puntos que lo pueden complicar para llegar a la liguilla.

Marathón ha tenido un torneo irregular y eso afecta el puntaje, aunque son segundos, pero vienen de dos empates consecutivos y llegan a Juticalpa con bajas sensibles, ya que sus tres centrales están fuera por lesión y suspensión.

Para esta noche, Juticalpa podría en alguna medida vengar la goleada de la ida, tal vez no con el escandaloso 7-0, pero sí dejando los tres puntos, aunque el argentino Pablo Lavallén tratará reemplazar a sus dos centrales, utilizando a los jugadores que más se adapten a su idea táctica para llevarse los tres puntos.

DATOS HISTÓRICOS:

En el juego de la primera vuelta en el Yankel Rosenthal, Marathón goleó a Juticalpa 7-0 con goles de Nicolás Messiniti (3), Alexy Vega, Odin Ramos, Jailor Fernández (p). (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

JUTICALPA VRS. MARATHÓN

Viernes 3 de octubre del 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Kevin Ulloa

