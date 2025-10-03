Previa
Marathón triunfó con hat trick de Messiniti
JUTICALPA. En una noche inspirada del delantero argentino, Nicolás Messiniti, el Marathón logró triunfo brillante 3-1 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas ante un Juticalpa timorato en casa.
La gran figura Messiniti hizo goles a los 18, 35 y 46, mientras el descuento fue Josué Villafranca a los 67 minutos.
EL JUEGO:
Marathón fue mejor y lo demostró con goles, con un equipo bien sólido a pesar de las bajas de Alexy Vega, André Orellana y el panameño Javier Rivera.
El mediocampo “verde” funciono bien, con la creatividad de Damín Ramírez e Isaac Castillo, quienes alimentaron al insaciable Messiniti.
El primer gol cayó a los 18 minutos en una gran habilitación de Cristian Sacaza que aprovechó Messiniti para vencer a Denovan Torres.
El segundo tardó 15 minutos, en una falta clara que el árbitro Kevin Ulloa decretó con tiro de 11 metros y que el sudamericano no desaprovechó engañando a Torres.
Iniciando el segundo tiempo cayó el tercero, en gran asiste de Isaac Castillo que nuevamente el argentino Messiniti mandó a guardar al fondo de la red.
El sudamericano jugó 65 minutos mágicos, pero le dio paso a Rubilio Castillo, quien desperdició un penal que atajó bien Torres.
Juticalpa mejoró un poco el segundo tiempo, pero no lo suficiente para empatar, además descontó en gran jugada de Axel Gómez que definió bien el goleador Josué Villafranca.
Con ese resultado, Marathón se afianza con 23 puntos, uno menos que Olimpia, mientras Juticalpa se quedó con 13, un tanto lejos de la liguilla. (GG)
FICHA TÉCNICA:
JUTICALPA (1): Denovan Torres, Kelvin Matute (Marcelo Canales) (46), Junior García, Jair Medrano (Junior Lacayo) (46), David Mendoza, Teófilo Casildo, Nicolás Gómez, Cristian Altamirano (Norman Gaboriel) (68), Axel Gómez, Luis Hurtado (Carlos Fernández) (68) y Josué Villafranca (Óscar Mendoza) (88).
GOLES: Josué Villafranca (67)
AMONESTADOS: Marcelo Canales, Junior Gracía, Josué Villafranca y Carlos Fernández.
EXPULSADOS: Ninguno
MARATHÓN (3): César Samudio, Jonathan Bueso, Henry Figueroa, Luis Arriaga, Iván Anderson, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez, Jaylor Fernández (Kenny Bodden) (87), Cristian Sacaza (César Sevilla) (75) y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo) (65).
GOLES: Nicolás Messiniti (18, 35 (p) y 46)
AMONESTADOS: César Samudio, Iván Anderson, Jaylor Fernández y Pablo Lavallén
EXPULSADOS: Ninguno.
ÁRBITRO: Kevin Ulloa
ESTADIO: Juan Ramón Brevé