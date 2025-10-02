Rueda anuncia los elegidos para batalla ante ticos y haitianos

Reinaldo Rueda tuvo dura tarea para elegir los guerreros que afrontan dos partidos decisivos ante Costa Rica y Haití en casa, duelos fundamentales para clasificar al próximo mundial.

Luego de los golpes duros de Edwin Rodríguez, David Ruiz, Denil Maldonado y Julián Martínez, el colombiano ha tenido que buscar otras figuras para suplantar a los ya conocidos.

Llama la atención la convocatoria de Leonardo García Posadas, mediocentro que juega en el Hamburgo II de Alemania, los retornos de Nairobi Vargas y Rigoberto Rivas, quienes juegan en el extranjero.

En el ámbito nacional regresan Alex López, Luis Vega, Dixon Ramírez, mientras la gran novedad es el jugador de Olancho FC, Deyron Martínez.

Continúa en la convocatoria, el capitán, Anthony Lozano, quien ha sido duramente criticada su nominación, sin tener un buen presente en el Santos de Torreón.

Honduras jugará ante Costa Rica el próximo jueves 9 de octubre en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula y el lunes 13 de octubre ante Haití en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

LOS CONVOCADOS:

PORTEROS: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis Ortiz (Motagua) y Luis López (Real España).

DEFENSAS: Luis Vega, Marcelo Santos, Christopher Meléndez y Luis Santamaría (Motagua), Deyron Martínez (Olancho FC), Getsel Montes (Sport Herediano), Andy Najar (Nashville), Joseph Rosales (Minnesota United), Franklin Flores (Real España).

MEDIOCAMPISTAS: Jorge Álvarez (Olimpia), Kervin Arriaga (Levante), Deiby Flores (Al-Najma S. C.), Alex López (Olancho FC), José Raúl García (UPNFM), Denis Meléndez (Motagua), Carlos Pineda (Sporting), Luis García (Hamburgo II).

DELANTEROS: Luis Palma (Lech Poznan), Dixon Ramírez (Real España), Alexy Vega (Marathón), Anthony Lozano (Santos), Jorge Benguché, José Pinto y Yustin Arboleda (Olimpia), Romell Quioto (Al-Najma S. C.), Rigoberto Rivas (Kocaelispor) y Nairobi Vargas (Mainz 05 II). (GG)

Noticias Patrocinadas