Marko: ‘Si Verstappen le sacara el título a Piastri, sería la mayor remontada en F1′

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, mandó un mensaje para ponerle presión a Oscar Piastri y McLaren. El expiloto señaló que Max Verstappen podría protagonizar la mayor remontada en la historia de la Fórmula 1 si termina venciendo al australiano.

A días de que inicie la actividad del Gran Premio de Singapur, Marko destacó la victoria de Verstappen en Azerbaiyán, la cual ha generado ilusión en Red Bull.

Helmut Marko fue entrevistado por OE24 y señaló que si Verstappen gana en el Circuito Urbano de Marina Bay, se podría dar una sorpresa nunca antes vista en la Máxima Categoría del automovilismo

“La mayor remontada de la historia (sería posible si Verstappen gana en Singapur). Con la victoria en Bakú, la esperanza ha renacido”, apuntó el asesor de la escudería austriaca.

En este momento de la temporada, Oscar Piastri lidera el Campeonato de Pilotos con 324 puntos, mientras que Verstappen es tercero con 255, 69 menos que el australiano a falta de siete Grandes Premios por disputar.

Aunque Verstappen tiene que protagonizar una auténtica hazaña para ganar el Mundial de Pilotos de este año, anteriormente ha demostrado que si hay alguien capaz de hacerlo realidad es él.

En la temporada 2022 el piloto neerlandés peleó el título con Charles Leclerc, quien después de la tercera carrera (GP de Australia) le sacó una ventaja de 46 puntos a Verstappen. Sin embargo, Max terminó remontado, ganó el campeonato, sumó 454 unidades y puso 146 de distancia con el de Ferrari. (Fox Sports)

