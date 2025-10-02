Olimpia semifinalista y serán rivales de la Liga

Olimpia sigue siendo el equipo más importante del país y uno de los grandes de Centroamérica, algo que ratificó al ganar con global 5-2 al Sport Cartaginés de Costa Rica, al que venció 3-1 en el estadio Nacional, en un partido donde fue claro ganador.

Los goles “melenudos” de Jorge Benguché (7 y 82) y Yustin Arboleda (70, p), mientras el descuento “brumoso” de Mauro Quiroga (53).

LAS ACCIONES:

El campeón hondureño nuevamente sacó su casta y desde el primer minuto mostró su señorío en casa a estadio lleno.

Olimpia aprovechó la primera mala cobertura del hondureño Jesús Batiz; quedando solo Jorge Benguché a pase de Michael Chirinos, lo que aprovechó luego del movimiento erróneo de Kevin Briceño que permitía el gol que adelantaba al Olimpia a los seis minutos.

Parecía que se venía una goleada para los locales con el respaldo popular, pero en la primera mitad fueron los “brumosos” los que tuvieron las más claras, incluso antes del gol de Benguché, Marco Ureña perdonó ante la salida de Edrick Menjívar, la estrelló en el horizontal.

En otra jugada, Johan Vengas disparó al marco, pero en la raya de sentencia, salvó el uruguayo Emanuel Hernández y luego Mauro Quiroga falló otro solo antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Sport Cartaginés apretó y descontó a los 53 minutos en gran jugada de Jesús Batiz que concluyó bien Mauro Quiroga, lo que ponía el partido apretado.

Los “brumosos” renovaron bríos, pero sin llegar al segundo gol de forma inmediata, lo que aprovechó el Olimpia que tuvo una clara a través de José Mario Pinto que la estrelló en el horizontal.

Ese era el aviso de lo que se venía, ya que en una jugada controvertida, el mexicano Erick Rubio le hace una falta a Michael Chirinos que el árbitro Filic Dujic no dudó en sancionar como penal. El colombiano Yustin Arboleda engañó a Briceño para poner el partido 2-1.

Ese gol mató el ímpetu “brumoso” que quería reaccionar y empatar la serie, pero en forma desordenada y más bien los “merengues” les marcaron el tercero en un centro de Pinto que Arboleda habilita a Benguché para marcar el tercero, el que liquidaba a los ticos. (GG)

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, Kevin Guiti, Facundo Queiroz, Emanuel Hernández, Elison Rivas, Axel Maldonado, Jorge Álvarez, José Pinto (Edwin Solano) (86), Michael Chirinos (Agustín Mulet) (73), Jorge Benguché (Kevin López) (86), Yustin Arboleda (Jerry Bengtson (86).

Goles: Jorge Benguché (7 y 82) y Yustin Arboleda (70)

Amonestados: Jorge Álvarez, Yustin Arboleda y Michael Chirinos.

Expulsados: No hubo

SPORT CARTAGINÉS (1): Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Everardo Rubio, Claudio Montero (Suhander Zúniga) (73), Johan Venegas, Bernal Alfaro (Diego González) (73), Jesús Batiz (José Mora) (81), Mauro Quiroga, Luis Flores, Diego Mesen y Marco Ureña.

Goles: Mauro Quiroga (53)

Amonestados: Johan Venegas y Diego Mesen

Expulsados: No hubo

Árbitro: Filic Dujic (Canadá)

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

