Real España por la remontada

Un gol de último minuto lo mantiene al borde de la eliminación, es por eso que hoy el Real España, único equipo hondureño que falló en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, intentará en su visita a Panamá, lavar ese error ante el Plaza Amador de esa localidad.

Los aurinegros que perdieron en el juego de ida el pasado miércoles en el estadio Morazán, deben de ganar con dos goles de diferencia para poder avanzar, en un compromiso pactado para hoy a las 6:00 pm en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Para esta ocasión, el club hondureño viajó con plantel completo desde el lunes anterior, pero siempre resintiendo la ausencia de su entrenador el costarricense Jeaustin Campos, que fue sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf, con diez partidos en el duelo ante CSD Municipal de Guatemala el pasado miércoles 13 de agosto de 2025.

Previo al choque, futbolistas y cuerpo técnico se declararon motivados por revertir el resultado, donde necesitan ganar por diferencia de dos goles, ganar por un gol siempre y cuando sean de dos goles en adelante.

La derrota y el empate lo deja fuera. Además, si gana por marcador de 1-0, el juego se va a tiempos extras.

El problema es que enfrentarán a un Plaza Amador, considerado como el mejor club del torneo hasta ahora y sigue demostrando que está en un alto nivel puesto que en su último cotejo de su liga, venció 3-0 al Independiente. En sus últimos dos juegos no ha recibido gol.

Por su parte “la Máquina” viene de empatar contra Olancho FC y ha dejado dudas a su afición, ya que su rendimiento no es el mejor.

El ganador de la serie reservará un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, y avanzará a las semifinales contra el mejor del cruce entre Xelajú de Guatemala y el Sporting San Miguelito de Panamá. (CR)

COPA CENTROAMERICANA 2025, ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

PLAZA AMADOR VRS. REAL ESPAÑA

Miércoles 1 de octubre 2025

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Rommel Fernández

Transmite: ESPN

Noticias Patrocinadas