Xabi Alonso: «Mbappé puede hacer una temporada espectacular»

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que el francés Kylian Mbappé, autor de un triplete ante el Kairat kazajo en Liga de Campeones, puede tener «una temporada espectacular».

«Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él (…). Puede hacer una temporada espectacular», dijo en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty tras el 0-5 infligido al equipo local.

En alusión a su rendimiento y lo que llamó «influencia positiva» en sus compañeros, añadió: «Estoy muy contento con Kylian».

«Objetivo cumplido. Buen partido (…) Seis de seis», señaló en alusión a los puntos logrados en los dos encuentros disputados en la presente temporada en la máxima competición continental.

Alonso subrayó que ahora «hay que pensar en el Villarreal» y más tarde en el Juventus, al que el Madrid recibirá en la próxima jornada de la competición europea en el Santiago Bernabéu.

Admitió que el equipo no estuvo cómodo en los primeros minutos, debido a la presión en toda la cancha de los jugadores kazajos, pero que dichos problemas se solventaron cuando Arda Güler empezó a recibir y girarse en el centro.

«Nos han sorprendido un poco al principio (…) El Kairat está merecidamente en la ‘Champions'», dijo sobre su rival.

Y destacó que la conexión entre el turco y el francés «es algo pensado para explotar sus cualidades», después de una nueva asistencia de Güler a Mbappé.

A su vez, negó que el brasileño Vinícius se hubiera «picado» con el cambio y que fuera una sorpresa la suplencia del uruguayo Fede Valverde, cuando se esperaba que jugara de lateral derecho.

«Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto a jugar donde se le necesita. Es un jugador muy generoso», señaló. EFE

