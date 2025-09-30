Partido finalizado: Motagua (1) – (2) Alajuelense

En un partido para el olvido, de pesadilla, el Motagua se dejó sacar del bolsillo ayer su boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, al caer derrotado 2-1 (2-2 global) ante la Liga Deportiva Alajuelense, al que le bastó una desatención de último minuto para imponer su jerarquía.

Motagua ahora buscará mediante un repechaje acceder a la Copa de Campeones 2026, mientras que los “manudos”, enfrentarán en semifinales al ganador entre Olimpia y Cartaginés.

LAS ACCIONES

Con la ventaja 0-1 en la ida, y con la inmejorable ocasión de clasificar a semifinales de Copa Centroamericana y asegurar boleto a la Copa de Campeones 2026, Motagua se retaba ante su afición, contra la Liga Deportiva Alajuelense, con la obligación de finalizar su tarea en el estadio “Chelato Uclés” capitalino.

La misión era complicada por la calidad del rival y eso lo tenía claro su entrenador Javier López, que apostó a sus mejores piezas para imponer sus condiciones de local desde el inicio.

Y no le quedaron mal sus dirigidos porque los azules llevaron el protagonismo, y ya pudo tomar ventaja nomás a los 5’ minutos, mediante Jorge Serrano, pero la ejecución resultó horrible, hasta los 20’ la Liga la pasaba mal ante el mayor oficio motagüense y fue ahí donde entró en juego el VAR, al ratificar una falta penal que Rodrigo Gómez cambió por gol al 23’ y así poner a ganar 1-0 a los azules.

Pero al 29’ se vendría una reacción “manuda” y con el esto el empate 1-1 con un gol de Joel Campbell que enmudeció al público ahí presente, cuando más poderoso se sentía Motagua. Completados los 45’ el marcador no se movió más, pero se venía una complementaria no apta para cardíacos.

De vuelta a las acciones, el técnico azul, jugaba al filo de la navaja, una anotación más del equipo “tico”, los dejaba al margen, tomó sus precauciones y confió en los mismos hombres para por lo menos aguantar la igualada, pero se vio superado y el visitante ante su necesidad, lo ponía contra las cuerdas.

Aceleró la Liga y su acoso surtió su efecto, porque al 90’, llegó al 2-1 con un gol de Diego Campos, que bastó para dejar al margen del torneo a un Motagua que al final se mostró sin acierto ni reacción en el decisivo juego. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MOTAGUA: (1) Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Clever Portillo (Cristhian Sacaza 83’), Jonathan Núñez (Luis Santamaria 65’), Jorge Serrano (Mathias Vázquez 83’), Denis Meléndez, Rodrigo Gómez (Luis Meléndez 83’), Carlos Mejía (Jefryn Macías 58’), Jhon Oliveira.

Técnico: Javier López

Goles: Rodrigo Gómez (23’ penal)

Amonestados: Jhon Oliveira

Expulsados: No hubo

Árbitro: Julio Luna (Guatemala)

Estadio: “Chelato Uclés”

ALAJUELENSE (2) – Washington Ortega, Guillermo Villalobos, Anthony Hernández (Demetrius 88’), Joel Campbell, Alexis Gamboa, Rolando Cisneros (Bran 76’), Kenyel Michel, Aarón Salazar (Alejandro Rodríguez 75’), Fernando Piñar (Elian Quezada 88’), Jeison Lucumí (Diego Campos 46’), Rashir Parkins

Técnico: Óscar Ramírez

Goles: Joel Campbell (29’), Diego Campos (90’)

Amonestados: Rashir Parkins, Aarón Salazar, Joel Campbell

Expulsados: No hubo

