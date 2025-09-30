Triplete de Mbappe en triunfo del Madrid

El Real Madrid reaccionó a su primera derrota liguera de la temporada endosando una goleada al Kairat Almaty (0-5) en Kazajistán, con un triplete de Kylian Mbappé y tantos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, con los que firma el pleno de triunfos en dos jornadas de la Liga de Campeones.

Después del 5-2 recibido este fin de semana ante el Atlético de Madrid en la competición doméstica, el Real Madrid inició la goleada con un primer tanto de Mbappé de penalti a los 25 minutos. Este cerró su triplete en la segunda parte con sus goles en los minutos 52 y 73. Alcanza 60 tantos en la Liga de Campeones y extiende su racha en una temporada en la que ha marcado trece dianas en nueve encuentros.

El Real Madrid demostró una clara superioridad tras un inicio de orgullo del Kairat Almaty, que fue mermando, recibió cinco goles y pudo recibir más. Camavinga, con su primer gol en la Liga de Campeones, firmó el cuarto en el minuto 83 y Brahim Díaz cerró la goleada en la última acción del tiempo añadido. EFE

