Olimpia a seguir en la cima

La jornada 12 del torneo Apertura la Liga Nacional, se complementa hoy con dios partidos, en Puerto Cortés, los “tiburones” del Platense reciben a los “canecheros” del Juticalpa FC, mientras que en la capital el campeón Olimpia se mide a los “maquileros” de CD Choloma.

PLATENSE – JUTICALPA

Platense luego de haber jugado la primera vuelta como local en San Pedro Sula, regresa al estadio Excélsior de Puerto Cortés, su fortín y ahora renovado con las mejoras, donde esta tarde buscará si quinto triunfo del torneo y escalar en la tabla.

Los “selacios” tendrá una tarea difícil esta tarde, ya que enfrentarán a un equipo que ha mostrado un gran nivel y que llega dolido luego de ser penado con cuatro puntos en la tabla debido a una sanción administrativa.

DATOS HISTÓRICOS

En la primera vuelta Juticalpa venció al Platense 1-0 con gol de Kelvin Matute, en duelo celebrado en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de la Paz, Olancho.

PLATENSE – JUTICALPA

Fecha: 28 de septiembre del 2025

Hora: 3:00 pm

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés

Árbitro: Said Martínez

Transmite: Deportes TVC

OLIMPIA – CD CHOLOMA

Los albos que buscan seguir primeros en el torneo enfrentarán su compromiso ante los cholomeños pensando en su juego del jueves en la revancha de cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Sport Cartaginés de Costa Rica.

Sin duda que el técnico uruguayo Eduardo Espinel rotará su plantel para darle descanso a sus estelares, ante un equipo que pese al cambio de entrenador todavía no muestra mejoría y que en teoría es un rival accesible.

DATOS HISTÓRICOS

En su regreso a la Liga Nacional, el CD Choloma cayó 7-2 ante Olimpia, partido celebrado en el estadio Rubén Deras.

OLIMPIA – CD CHOLOMA

Fecha: 28 de septiembre del 2025

Hora: 5:15 pm

Estadio: Nacional

Árbitro: Allan Ordoñez

Transmite: Deportes TVC

