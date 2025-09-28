Amargo empate de Platense en el Excélsior

PUERTO CORTÉS. El Platense no pudo sumar un triunfo en su regreso al mítico estadio Excélsior y cedió un amargo empate 1-1 ante Juticalpa FC en el inicio de la segunda vuelta.

Los goles fueron anotados por Erick Puerto al minuto 67 de los locales y David Mendoza a los 17 por la visita.

LAS ACCIONES

Platense desde el primer minuto buscó el triunfo, llevando peligro al pórtico de Denovan Torres, pero fue Juticalpa el que pegó primero en una gran jugada de David Mendoza que terminó con remate cruzado venciendo a Javier Orobio a los 16 minutos.

Ese gol caló hondo en la afición y el equipo «selacio»que buscaba el empate a todo costa, pero no llegaba por la mala puntería de los atacantes locales, donde ni Georgie Welcome, Eduardo Urbina ni Erick Puerto pudieron vencer a Donovan Torres, quien tuvo bastante trabajo en la primera mitad.

En el segundo tiempo Platense luchó y luchó hasta empatar, tardo 67 minutos en llegar el gol, gran jugada del goleador Erick Puerto quien se quitó un par de marcas y liquidó a Denovan Torres para el 1-1.

Después del gol fue un constante asedio sobre la portería de Torres,boero tanto el arquero como la zaga «canechera» se llevó un valioso empate para casa.(GG)

FICHA TÉCNICA

PLATENSE (1): Javier Orobio, Carlos Pérez, Brandon Santos, Ofir Padilla, Samuel Pozantes, Manuel Salinas, Elias García (Nahuel Luna) (78), Sebastián Espinoza (Eduardo Urbina (26), Yeison Arriola (Angelo Norales) (72), Ilce Barahona (Erick Puerto) (26) y Georgie Welcome (Aldo Fajardo) (46)

Goles: Erick Puerto (67)

Amonestados: Rubén García y Ofir Padilla.

Expulsados: Ninguno

Juticalpa (1): Donovan Torres, Yair Medrano (Axel Gómez) (61) Elmer Guity, Junior García, Nicolás Gómez, David Mendoza (Fabricio Galindo) (80), Teófilo Casildo, Marcelo Canales (Kelvin Matute) (46) Roger González, Luis Hurtado (Cesar Canales) (80) y Norman Gaboriel (Shalton González) (61).

Goles: David Mendoza (16)

Amonestados: Junior García y Denovan Torres.

Expulsados: Roger González (45)

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés.

Noticias Patrocinadas